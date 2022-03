La production de l’espoir du Canadien Joshua Roy l’étonne lui-même

Les efforts du choix de cinquième tour du Canadien de Montréal au dernier repêchage ont porté leurs fruits à un tel point que l'attaquant de Saint-Georges-de-Beauce est lui-même surpris par son succès cette saison.

Avant les rencontres de mardi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Roy trônait au sommet du circuit Courteau avec 84 points en 43 rencontres seulement dans l'uniforme du Phoenix de Sherbrooke.

J'étais quand même confiant, surtout après mon camp à Montréal qui s'était super bien déroulé. Je suis arrivé en confiance. Mais à ce point-là? Non. Je suis quand même un peu surpris , a reconnu Roy, mardi, lors d'une disponibilité média organisée par la LHJMQ et le Canadien au Centre Bell.

Roy avait été sélectionné au 1er rang de l'encan de la LHJMQ en 2019, après une campagne de 88 points en 42 matchs au niveau Midget AAA avec les Chevaliers de Lévis. Plusieurs s'attendaient à ce qu'il devienne une étoile avec les Sea Dogs de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, puis qu'il soit repêché au premier tour dans la LNH en 2021.

Le sort en a fait autrement. Roy avait déjà raconté cet été qu'il avait eu une prise de conscience lorsque les Sea Dogs l'avaient échangé au Phoenix l'hiver dernier. Il s'est pris en main et a retranché 25 lb (11,3 kg) à sa charnière en prenant soin de sa nutrition et en travaillant en gymnase.

Il peut dire aujourd'hui que ses efforts sont récompensés.

« Le poids perdu paraît vraiment et ça fait une différence. Partout sur la glace, je suis plus vite et j'ai plus d'endurance. Quand je vois les photos de l'an passé, je vois la différence! » — Une citation de Joshua Roy

Roy a été l'un des trois Québécois sélectionnés par le Canadien au repêchage de juillet dernier, en compagnie du défenseur William Trudeau et de l'attaquant Xavier Simoneau, tous deux des Islanders de Charlottetown.

Les trois ont tissé des liens hors de la patinoire, notamment au camp des recrues du Tricolore. Trudeau et Simoneau ont eu l'occasion de voir l'évolution de Roy.

Je l'affronte depuis le Midget AAA et, déjà là, on pouvait voir sur la glace à quel point il était un joueur intelligent, a mentionné Trudeau. Quand il a la rondelle, il peut créer des choses offensivement. En tant que défenseur, vous devez être alerte quand il est sur la glace.

Je ne suis pas surpris par sa saison. Déjà, au camp avec le Canadien, il avait fait bonne impression , a-t-il continué.

Roy s'était notamment distingué au camp du Canadien en marquant deux buts lors du match Blancs contre Rouges. Certains avaient même jugé qu'il méritait une plus longue audition avec l'équipe.

Ça m'a tellement aidé. J'avais eu un gros été. J'avais travaillé fort, mais j'étais quand même un peu inquiet en arrivant à Montréal, a raconté Roy. Je n'avais pas d'attente, mais j'espérais bien faire. Ça s'est super bien déroulé et ma confiance a augmenté.

Il reste encore 23 matchs à la saison du Phoenix. Roy ne veut donc pas encore regarder trop loin devant lui. Il espère aider son équipe à terminer en tête de la Division centre, puis connaître un long parcours en séries.

Cependant, il sait que s'il continue à prendre les bouchées doubles en gymnase cet été, il mettra toutes les chances de son côté pour peut-être causer une surprise au camp du Tricolore et se tailler un poste avec l'équipe à 19 ans.

Je veux reproduire ce que j'ai fait l'été dernier et pousser encore plus. Je veux franchir une autre étape. Je vois que je suis proche du but, et c'est encourageant , a-t-il conclu.