« Décimés par les blessures, les Tigres glissent au classement. » « Les blessures rattrapent les Cataractes. » Par le temps qui court, quand on lit les manchettes sportives des médias régionaux qui suivent de près les activités de leur équipe de la LHJMQ, le thème des formations décimées revient anormalement souvent. Et ce n’est pas un hasard, estiment plusieurs acteurs et observateurs.

En raison de la pandémie de COVID-19, les activités de la LHJMQ ont été interrompues entre le 18 décembre et le 4 février. Malgré cette longue pause, pour des raisons économiques, les dirigeants de la ligue ont décidé de maintenir un calendrier de 68 matchs.

Il suffit de jeter un coup d’oeil au calendrier de chacune des équipes pour comprendre que la cadence imposée aux joueurs-étudiants (âgés de 16 à 20 ans) qui composent la LHJMQ équivaut en quelque sorte à traire une vache jusqu’au sang.

Je passe mes journées à gérer des blessures. Sans arrêt. Tout le monde est magané. Les jeunes sont épuisés. Quand les gouverneurs de la LHJMQ ont pris cette décision, ils n’ont certainement pas songé à l’aspect hockey. Ils ont pris les jeunes pour du bétail , dénonce un agent qui compte de nombreux clients au sein du circuit québécois.

Les équipes enfilent les séquences de quatre matchs en sept jours l’une après l’autre. C’est fou. C’est inhumain pour des jeunes qui doivent, en plus, se taper de longues heures d’autobus, des cours et des devoirs à travers ça.

Sur Twitter, le confrère Steve Turcotte, du Nouvelliste de Trois-Rivières, a récemment souligné le caractère anormal de cette situation. Salutations au conseiller pédagogique des Cataractes. Cinq matchs en sept jours, dans cinq villes différentes. Pas idéal pour l’école, hein. Pas idéal non plus j’imagine, pour limiter les blessures… , a-t-il écrit.

Sur le fil de discussion attaché à ce gazouillis, une partisane se consolait à l’idée que les matchs des Cataractes avaient tous été disputés contre des équipes situées à moins de deux heures de route.

Un autre amateur renchérissait: Un peu ridicule le calendrier. Je regardais du côté de Québec. 7 matchs en 11 jours avec des voyages à Shawinigan, Chicoutimi, Baie-Comeau. Certains clubs c'est pire. Blessures, école, produit dilué par la fatigue.

En raison de la compression du calendrier, les équipes de la LHJMQ devront disputer entre 13 et 15 matchs par mois en mars et en avril. C’est l’équivalent du calendrier de la LNH (qui est aussi compressé), alors que les sessions d’études battent leur plein. Un grand nombre de joueurs étudient à distance, mais quand même, il faut être éveillé et reposé pour apprendre. Les autobus ne sont pas des salles de cours. Il faut aussi du temps pour faire ses travaux et devoirs correctement.

Les séries éliminatoires débuteront quant à elles le 5 mai pour 16 des 18 équipes du circuit, juste à l’aube de la période des examens. En temps normal, le premier tour éliminatoire commence à la fin du mois de mars au hockey junior majeur.

Par ailleurs, toutes les équipes n’ont pas la chance de profiter d’une situation géographique favorable comme les Cataractes de Shawinigan. À la fin du mois de mars, les Saguenéens de Chicoutimi auront parcouru plus de 5100 kilomètres pour disputer les 15 matchs figurant à leur calendrier.

Rien qu’en mars et en avril, les joueurs de la LHJMQ auront donc disputé presque autant de matchs que les joueurs de la NCAA durant toute la saison.

Ce rythme effréné génère son lot de dommages collatéraux:

Des équipes qui ne s’entraînent pas, ou presque pas, alors que leurs joueurs sont censés être dans une phase importante de leur développement;

Plusieurs équipes ont disputé des matchs en dépit de formations incomplètes, parfois avec seulement 10 attaquants ou 5 défenseurs;

Des joueurs qui étaient aux prises avec des blessures sont renvoyés directement dans des situations de match sans avoir la chance de s’entraîner sur la glace avec leurs coéquipiers auparavant.

À mon avis, les dirigeants de la LHJMQ avaient fait un super boulot l’an passé en créant un environnement protégé pour permettre aux équipes et aux joueurs de disputer une saison. Mais cette année, ce n’est pas impressionnant ce qui est en train de se produire , observe un agent.

La visibilité qu’on donne aux espoirs de la LHJMQ auprès des recruteurs de la LNH est négative présentement. Quand les recruteurs se pointent dans les arénas, ils ne tiennent pas nécessairement compte du fait que le calendrier ait été interrompu durant un mois et demi. Et ils n’en ont que faire des finances de la ligue. Ce qu’ils voient sur les patinoires présentement, ce sont des joueurs à bout de souffle. Ce ne sont certainement pas des conditions gagnantes.

Cette histoire remet en lumière une réalité implacable qui soulève des débats depuis plus de 50 ans. Les équipes de la LHJMQ sont des entreprises. Pour en assurer la pérennité, leurs administrateurs doivent constamment prendre des décisions d’ordre bêtement économique. Encore plus à la sortie d’une pandémie, souligneront certains.

Malheureusement, quand les décisions budgétaires et le bien-être des joueurs sont placés en opposition, les joueurs n’ont aucun représentant autour de la table. La plupart du temps, ce sont donc les comptables qui l’emportent.