Insultée à Indian Wells, Naomi Osaka craque

La Japonaise a été battue 6-0 et 6-4 par Veronika Kudermetova, tête de série no 21 du tournoi.

L'insulte: Naomi, tu es nulle! , lancée à la fin du premier jeu du match, a fait craquer la joueuse japonaise, qui n'a pas pu réprimer quelques larmes, après s'être plainte de ce comportement auprès des officiels.

Après sa défaite, la joueuse, en proie à de fréquents problèmes d'anxiété, a ensuite, de façon inattendue, accepté de s'exprimer sur le terrain après sa défaite, un exercice visiblement éprouvant pour elle, qui a fait couler de nouvelles larmes sur ses joues.

J'ai déjà pas mal pleuré face à la caméra. On m'a déjà insultée avant, et ça ne me dérangeait pas, mais là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a déstabilisée, a-t-elle dit. J'ai regardé un extrait vidéo dans lequel Serena et Venus [Williams] se font insulter ici, si vous ne l'avez pas vu, vous voudriez voir ça. J'essaie de ne pas pleurer. Alors, merci et bravo à Veronika.

Naomi Osaka avait déjà souffert lors des Internationaux des États-Unis de 2021, ne pouvant cacher son désarroi lors d'une rencontre de presse.

Les problèmes de santé mentale chez les athlètes avaient fait la manchette lors des Internationaux de France de 2021, quand Naomi Osaka avait dans un premier temps refusé de répondre aux questions des médias avant d'expliquer la raison de sa souffrance.

À Indian Wells, ses collègues ont réagi à l'attaque verbale dont la Japonaise a été victime.

Rafael Nadal a exprimé lundi son empathie à l'égard de Naomi Osaka, mais estime que les athlètes devraient être capables de faire face à ce type de comportement.

La réponse facile pour moi, ce serait de dire: "Je me sens mal par rapport à ce qui est arrivé, ça ne devrait jamais se produire", a expliqué l'Espagnol après sa victoire au troisième tour, mais en réalité, il arrive que des spectateurs lancent des insultes ou soient hostiles , a expliqué l'Espagnol après sa victoire au troisième tour.

Même si c'est terrible à entendre, on devrait être préparés à ça, non? Il faut qu'on sache résister à ce type de problèmes, qui arrivent quand on est face à un public , a poursuivi Nadal.

Je comprends que Naomi a beaucoup souffert de ses soucis de santé mentale. Tout ce que je lui souhaite, c'est de s'en remettre , a-t-il ajouté.

L'Écossais Andy Murray a tenu des propos similaires.

Évidemment, je suis désolé pour Naomi, c'est clair que ça la bouleverse énormément , a dit l'ancien no 1 mondial.