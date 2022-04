Les Blue Jays spectaculaires dans un match d’ouverture émotif à Toronto

Mise en appétit par des cérémonies d'avant-match fort émotives, la foule de 45 022 spectateurs a cependant été déçue par les Jays d'emblée. Le lanceur partant José Berríos a connu un tel faux départ qu'il a été envoyé aux douches avant la fin de la première manche. Il a cédé quatre points aux Rangers qui ont été jusqu'à posséder une avance de sept points sur les Blue Jays par après.

Mais, fidèles à la réputation qu'ils se sont faite l'an dernier, les représentants de la Ville Reine n'ont pas baissé les bras.

Lancés par un simple coup sûr de Danny Jansen en troisième manche, les Blue Jays ont tranquillement réduit l'écart. Teoscar Hernández a ravivé la foule rassemblée dans le stade du centre-ville de Toronto avec un retentissant circuit de trois points en cinquième manche pour compléter la remontée des siens.

Hernández est revenu à la charge en septième manche, glissant au marbre grâce à un double de Lourdes Gurriel fils. L'officiel a d'abord jugé qu'il a été retiré, puis sa décision a été infirmée à la reprise vidéo. Et lorsque l'officiel en question a annoncé à la foule le joueur est sauf , on eut cru que le plafond du Centre Rogers aurait pu sauter tellement elle s'est emportée. Elle était en liesse.

Il n'y a pas un joueur dans cette équipe qui va oublier ce qui s'est produit aujourd'hui , a indiqué Hernández après la rencontre. Ça fait du bien d'être de retour comme ça!

L'équipe torontoise n'avait pas eu le loisir d'entamer sa campagne devant ses partisans au Canada depuis 2019 en raison de la pandémie. Les joueurs n'avaient pas non plus connu de salles combles depuis. La capacité du Centre Rogers était limitée lors de leur retour au pays en juillet et l'a été jusqu'à la fin de leur saison.

Pour marquer le coup à leur retour à la maison, on peut dire que les Blue Jays ont frappé dans le mille. D'ailleurs, non seulement ont-ils gagné, mais ils ont écrit plusieurs pages d'histoire au passage. En l'emportant, les Jays ont signé leur premier gain lors d'un match d'ouverture au Canada depuis 2011. Leur remontée de sept points se range aussi parmi les trois plus grandes jamais vues dans l'histoire du baseball majeur lors d'un match d'ouverture.

Conséquemment, le gérant Charlie Montoyo débordait de joie lors de sa conférence de presse d'après-match. Ce dernier a d'ailleurs précisé qu'il s'agissait du match d'ouverture le plus fou qu'il ait jamais vu. Avec autant de gens en plus? Assurément.

Et le principal intéressé a précisé qu'à aucun moment pendant le match, il n'a perdu espoir en ses hommes.

Je savais que si l'on pouvait les arrêter, notre attaque allait nous donner une chance comme ce sera toujours le cas. Tout ce que ç'a pris, c'est ce que Danny Jansen a fait. Ce petit coup (sûr) a permis aux gars de se calmer. Et puis, vous connaissez la suite , a-t-il dit. L'expérience était incroyable.

Montoyo a confié que toute (son) équipe était nerveuse au départ. Évidemment, il fallait s'y en attendre avec autant de gens (dans les gradins). On voulait leur donner un bon spectacle et puis on s'est calmé et on est revenu dans le match!

C'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas fait de cas après le match concernant la sortie décevante de José Berríos. Ce dernier n'a retiré qu'un seul des sept frappeurs auxquels il a fait face, cédant quatre coups sûrs et deux buts sur balle.

Les Blue Jays retrouveront les Rangers samedi et dimanche, à 15h et 13h respectivement. Kevin Gausman et Hyun-Jin Ryu seront les lanceurs partants pour ces matchs.

Entrée en scène spectaculaire

Les Blue Jays ont lancé leur saison au Centre Rogers pour la première fois depuis 2019. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L'organisation des Blue Jays a investi beaucoup d'argent au cours de la saison morte pour renouveler certaines installations au Centre Rogers. Un nouvel écran géant et un système d'éclairage dernier cri ont fait partie de ces améliorations et ils ont été mis à profit, vendredi, lors de cérémonies d'avant-match spectaculaires.

L'ancien système d'éclairage du stade des Blue Jays n'éclairait qu'en blanc et les lumières ne pouvaient pas être éteintes puis rallumées rapidement, ce qui avait un impact considérable sur la qualité du spectacle.

Vendredi, l'expérience des amateurs était beaucoup plus immersive que par le passé grâce à un superbe jeu de couleurs. L'écran géant, qui est aussi relié à d'autres écrans qui font le tour du stade, a aussi été bien mieux employé pour dynamiser l'atmosphère.

Par ailleurs, avant la rencontre, les Blue Jays ont présenté à Vladimir Guerrero fils, Teoscar Hernández et Marcus Semien, maintenant un joueur des Rangers, leur Bâton d'argent remporté l'an dernier. Guerrero a aussi reçu le trophée Hank-Aaron des mains de la veuve du célèbre joueur.

Plusieurs médaillés canadiens des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin ont aussi été honorés avant le début des hostilités. Isabelle Weidemann, Laurent Dubreuil, Mikaël Kingsbury et Marie-Philip Poulin étaient présents, entre autres.