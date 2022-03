Kim Clavel sur pause avant de penser à Yesenia Gomez

Moins de 24 heures après avoir aisément disposé de la Mexicaine Mariela Ribera Valverde, Clavel a eu la confirmation, samedi, qu’elle se battra en Championnat du monde, le 21 avril, au Casino de Montréal.

La dernière fois que Clavel (15-0, 3 K.-O.) a livré deux combats aussi rapprochés l’un de l’autre, elle en était à ses débuts dans les rangs professionnels et ne livrait alors que des batailles de quatre ou six rounds.

Au cours d'un bref entretien, lundi, avec Radio-Canada Sports, Clavel a reconnu que l’affrontement contre Valverde s’était avéré une séance de sparring devant public qui lui avait permis d’enlever la petite couche de rouille accumulée depuis sa sortie précédente, en août, au parc Jarry.

Il ne faut pas oublier que le 11 mars, nous étions censées affronter Yesenia Gomez. On a dû s’ajuster. Mais on trouvait important de boxer pour rester dans le bain. Il ne fallait pas rentrer dans sa game et rester plantée au milieu du ring, répliquer coup pour coup, et faire une guerre inutilement , s’est d’abord réjoui Clavel.

Kim Clavel s'est aisément débarrassée de la Mexicaine Mariela Ribera Valverde. Photo : Courtoisie Groupe Yvon Michel

Trois jours après cette performance, Clavel savoure un peu de répit en sachant qu’elle n’en porte aucune séquelle nuisible en vue du plus grand rendez-vous de sa carrière.

« Je me sens déjà bien. Mais c’est assez rare que dès le lendemain on annonce votre prochain combat. Je me sens encore sur l’adrénaline. L’autre combat s’en vient assez vite. Je suis vraiment contente de ne pas avoir été blessée. Je me sens fraîche et dispos pour reprendre l’entraînement lundi prochain. » — Une citation de Kim Clavel, boxeuse professionnelle

Elle ne semble pas trop s’en faire à l’idée d’enchaîner deux combats aussi rapidement, d’autant plus que le prochain sera, et de loin, le plus important de sa carrière.

On est déjà dans l’engrenage. La forme et le poids sont bons. On va donc pouvoir se concentrer sur la stratégie et tout ce qui est spécifique pour aller battre Yesenia Gomez.

Plus tout à fait des inconnues

Clavel a aussi reconnu que l’ambiance risque d’être fort différente au soir du 21 avril. Elle et Gomez se sont déjà rencontrées à deux reprises, Clavel s’étant rendue au Mexique en octobre pour assister à un combat de la championne.

Celle-ci lui a rendu la politesse en décembre, au Centre Bell, même en sachant que le combat qu’elle aurait dû livrer contre Clavel ce soir-là avait été repoussé à une date ultérieure en raison d’une blessure.

« C’est peut-être le Championnat du monde qui aura donné lieu au plus grand nombre de rencontres avant le combat lui-même. Mais ça ne change rien. On a un respect mutuel. On est conscientes des forces de l’autre. Ça va être un combat de stratégies. Celle qui aura la meilleure stratégie va l’emporter. » — Une citation de Kim Clavel, boxeuse professionnelle

Kim Clavel posant en compagnie de Yesenia Gomez, à Cancun, le 16 octobre dernier. Photo : Gracieuseté : Facebook @kim.klavel

Elle a aussi rappelé combien il était important pour elle de mettre en pratique, en situation de combat réel, les nouveaux outils acquis à l’entraînement. Elle s’en remet d’ailleurs à son entraîneuse Danielle Bouchard pour planifier son calendrier des prochaines semaines et éviter le surentraînement.

Danielle est une professionnelle de la planification et de l’organisation. Elle m’impose une semaine de congé. Elle ne veut pas me voir dans le gymnase et que je me repose. Nous sommes restées un peu sur notre appétit avec seulement quatre rounds contre Valverde. Chaque semaine, chaque entraînement a sa raison d’être.

Profitant de cette semaine de repos complet, Clavel a passé la première moitié de sa journée en invitant sa grand-mère à déjeuner.

Je lui avais dit, “ Mamie, lundi matin, peu importe ce qui se passe, il n’y a personne qui va me faire déroger de notre déjeuner ”. Elle était bien contente, et ça fait du bien , a confié Clavel.

Soulignons que cette date du 21 avril, au Casino, avait initialement été réservée pour le prochain combat de Marie-Eve Dicaire et une défense de sa ceinture IBF des super mi-moyennes.

Le promoteur Yvon Michel n’a pu être joint pour commenter la suite des choses pour celle qui a reconquis ce titre mondial en décembre dernier.