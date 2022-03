Pierre-Luc Dubois coule les Blues en prolongation

Associated Press

Pierre-Luc Dubois a marqué le but vainqueur en prolongation et Connor Hellebuyck a repoussé 28 tirs dans un gain de 4-3 des Jets de Winnipeg sur les Blues de Saint Louis, dimanche soir.

Les Jets ont mis fin à une série de deux revers en remportant un 10e match en 12 visites à Saint Louis. Les Blues ont encaissé une cinquième défaite en sept rencontres.

Kyle Connor et Mark Scheifele ont marqué coup sur coup en l'espace de 1:03 en troisième période pour donner une avance de 3-2 aux Jets. Nikolaj Ehlers a aussi touché la cible pour les Jets qui ont amélioré leur fiche à 4-17-2 en situation de retard après deux périodes.

David Perron, Brayden Schenn et Vladimir Tarasenko ont marqué pour les Blues.

Schenn a réussi à marquer à genou en acceptant une passe de Jordan Kyrou avec 2:11 à faire en temps réglementaire pour forcer la prolongation.

Plus tôt dans la période, Connor avait battu Jordan Binnington pour enfiler son 37e but de la saison et offrir une avance de 3-2 aux Jets. Scheifele avait créé l'égalité une minute à peine auparavant.

Hellebuyck avait concédé quatre buts ou plus lors de ses six derniers matchs. Il a ajouté une victoire à sa fiche de 20-21-9 à son 50e départ de la saison, un sommet dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

À l'autre bout de la patinoire, Binnington a stoppé 33 tirs.

Tarasenko a mis fin à une disette de huit matchs en battant Hellebuyck d'un tir des poignets avec 27 secondes à faire en deuxième pour mettre les Blues en avant 2-1.

C'est la septième fois de sa carrière que Tarasenko atteint le plateau de 20 buts. Il a aussi récolté une mention d'aide dans le match.