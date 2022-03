Caufield donne la victoire au Canadien à Philadelphie

Le Canadien a joué du hockey de rattrapage toute la soirée, dimanche à Philadelphie, mais il l'emporte tout de même 4-3 en prolongation grâce à un but de Cole Caufield.

Nick Suzuki et Rem Pitlick ont aussi récolté deux points chacun dans la victoire face aux Flyers. Montréal retrouve ainsi le chemin de la victoire, après avoir perdu ses deux derniers matchs.

Samuel Montembeault était de retour devant la cage du Bleu-blanc-rouge, moins de 24 heures après avoir encaissé un revers de 4-3 en prolongation face au Kraken de Seattle. Le portier québécois a bloqué 27 des 30 lancers reçus.

En avance par un but avec une minute à écouler, les Flyers semblaient en voie de remporter le duel quand Chris Wideman a écopé d'une pénalité, forçant le Canadien a joué avec un joueur en moins. Martin St-Louis a toutefois retiré Montembeault au profit d'un attaquant supplémentaire, et sa troupe a été capable de forcer la prolongation avec un but inscrit en toute fin de rencontre.

Statistiques : Lancers : MTL 35 PHI 30

Mises en jeu remportées : MTL 40 % PHI 60 %

Mises en échec : MTL 15 PHI 29

Minutes de pénalité : MTL 4 PHI 8

Ben Chiarot a rejoint Rem Pitlick, à l'embouchure du filet, qui a enfilé l'aiguille pour faire 3-3. Chiarot a de nouveau connu une bonne soirée. Il a été utilisé pendant 26 min 32 s, un sommet chez les deux équipes.

Lors de la période supplémentaire, Pitlick a remis à Caufield qui s'est amené sur l'aile avec de la vitesse avant de battre Carter Hart d'un tir frapper.

Nick Suzuki a inscrit les deux autres filets pour le Canadien. Il a maintenant touché la cible à quatre de ses cinq derniers matchs.

Kevin Hayes a déjoué Samuel Montembeault en première période. Photo : AP / Matt Slocum

Kevin Hayes avait ouvert la marque avec son 4e filet de la présente campagne en première période. Cam Atikinson et Claude Giroux ont aussi fait mouche pour l'équipe locale.

Dans le cas de Giroux, il s'agissait du 900e point de sa carrière. Le Franco-Ontarien, impliqué dans des rumeurs d'échange, en est peut-être à ses derniers jours dans l'uniforme orange et noir. Son prochain match sera le 1000e de sa carrière.

Carter Hart a réalisé 31 arrêts dans la défaite. Les Flyers encaissent ainsi un troisième revers de suite. Le Canadien reprendra l'action mardi face aux Coyotes.

Le Canadien a joué sans les services d’Artturi Lehkonen. Le Finlandais a pris part aux premières minutes de l’échauffement avant de quitter la patinoire.

L’organisation a ensuite annoncé qu’il était blessé au haut du corps. Lehkonen connaît les meilleurs moments de sa carrière sur le plan offensif, avec six buts à ses dix derniers affrontements.

Le Québécois Laurent Dauphin a pris sa place dans la formation de l’instructeur Martin St-Louis.