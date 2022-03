Tom Brady revient sur sa décision : il sera de retour l’an prochain

Ces deux derniers mois, j'ai compris que ma place était sur le terrain et non dans les estrades , a déclaré Brady. Ce temps viendra, mais ce n'est pas pour tout de suite. J'aime mes coéquipiers et ma famille, qui me soutient tant. Ils rendent tout cela possible.

« Je serai de retour pour une 23e saison avec Tampa Bay. Il nous reste des choses à accomplir. » — Une citation de Tom Brady

L'athlète de 44 ans avait annoncé sa retraite le 1er février dernier après des jours de rumeurs et d'incertitudes quant à son avenir.

Brady a mené les Buccaneers au Super Bowl en 2021. Il s'agissait d'un septième titre de championnat pour lui, qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.

Son équipe a été éliminée par les Chiefs de Kansas City le 23 janvier dernier.

Lors de sa dernière campagne, Brady a terminé au sommet de la NFL pour les verges accumulées (5316). Il a aussi trôné au sommet de la ligue pour les passes de touché avec 43.