Autre sortie rapide de Félix Auger-Aliassime à Indian Wells

Van De Zandschulp, 47e raquette mondiale, l'a emporté 7-6 (7/4), 6-7 (7/4) et 6-3. Il a profité d'une très mauvaise journée au service d'Auger-Aliassime pour s'imposer.

Le Québécois s'est bien battu en sauvant pas moins de cinq balles de match et en parvenant à arracher la deuxième manche malgré toutes sortes de problèmes. Van De Zandschulp s'est contenté d'un jeu simple en retournant toutes les balles et en forçant le 9e joueur mondial à commettre des erreurs.

Auger-Aliassime a commis huit doubles fautes contre trois pour son adversaire en plus de 43 erreurs non provoquées, presque deux fois plus que Van De Zandschulp. Ce dernier affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic en ronde des 16.

Kecmanovic a défait le Croate Marin Cilic, 24e raquette mondiale, en trois manches.

La disette de Félix Auger-Aliassime en Californie se poursuit. Le Canadien n'a pas gagné de match en simple à Indian Wells depuis 2019. Il avait profité d'un laissez-passer pour passer au 2e tour.

Shapovalov et Fernandez continuent leur route en double

Le Canadien Denis Shapovalov et son coéquipier indien, Rohan Bopanna, ont vaincu la huitième paire de séries, celle du Britannique Jamie Murray et du Brésilien Bruno Soares 7-6 (7/4) et 6-4 au premier tour à Indian Wells, dimanche.

Les comparses n'ont eu besoin que d'une heure et 28 minutes pour obtenir leur laissez-passer au second tour.

Murray et Soares occupent respectivement le 20e et le 18e échelon du classement en double de l'ATP. Ils ont éprouvé des difficultés au service, alors que seulement 49 % (32/65) de leur premier service a été mis en jeu comparativement à 63 % (40/64) pour leurs rivaux.

En huitièmes de finale, le duo de Shapovalov croisera le fer avec la paire expérimentée composée du Mexicain Santiago Gonzalez (39 ans) et du Français Édouard Roger.

Toujours en double, la Lavalloise Leylah Annie Fernandez et sa coéquipière Alizée Cornet, de la France, ont gagné leur duel dimanche après-midi.

La paire a gagné contre le duo allemand composé de Vera Zvonareva et Laura Siegemund en trois manches de 6-2, 3-6 et 10-2.