Les Sabres renversent les Maple Leafs dans le cadre de la Classique Héritage

L'ambiance électrique procurée par la foule de 26 119 spectateurs réunis au Terrain Tim Hortons n'a pas suffi à revigorer l'équipe torontoise. Les éléments – la neige et le vent, en particulier – n'ont pas plus facilité la tâche des représentants de la Ville Reine aux dires de l'entraîneur-chef Sheldon Keefe.

Au début du match, et en première période particulièrement, ce qu'on a compris des joueurs, c'est qu'ils jouaient plus contre le vent qu'autre chose. On a marqué de gros buts, mais on n'a pas généré assez d'attaques après le deuxième but [des Sabres] , a évalué Keefe en conférence de presse après la rencontre.

La force du vent a effectivement semblé gêner l'équipe qui y faisait face tout au long du match. En première période, les Sabres, qui avaient le vent dans le dos, ont dirigé 14 tirs au but contre 9 pour Toronto. Au deuxième engagement, ce sont les Leafs qui ont dominé avec 18 tirs contre 9 pour leurs adversaires.

La rondelle était comme une patate chaude aujourd'hui. Elle rebondissait sans cesse , a ajouté Keefe.

Dans les circonstances, l'entraîneur des Maple Leafs a préféré ne pas juger trop sévèrement la performance de son gardien de but, le Tchèque Petr Mrazek, qui a cédé quatre fois sur 37 lancers.

J'ai trouvé qu'il a été bon. Il a fait de bons arrêts. Ce n'était pas un environnement facile, en particulier pour un gardien de but, a-t-il dit. Il y a eu des buts étranges dans ce match, mais je crois qu'il a été solide, toutes choses considérées.

Ondrej Kase a marqué le premier but du match pour les Maple Leafs. Photo : Twitter/Maple Leafs

Mrazek a d'ailleurs été parfait au premier vingt, repoussant tous les tirs dirigés vers lui. Ses coéquipiers l'ont récompensé dès le début de la deuxième période. Il n'y avait que 40 secondes d'écoulées au tableau indicateur quand Ondrej Kase a poussé une rondelle derrière Craig Anderson pour lancer le bal.

Les Sabres ont cependant répliqué rapidement. La recrue Peyton Krebs a inscrit le premier de ses deux buts de la soirée avec un tir frappé servi par Vinnie Hinostroza.

Les deux équipes se sont échangé un autre but avant la fin de la période. Auston Matthews, des Maple Leafs, et Hinostroza, des Sabres, ont chacun trouvé le fond du filet dans des circonstances pour le moins différentes. Matthews a décoché un tir vif qu'Anderson n'a pu saisir alors que l'attaquant des Sabres a joué de chance voyant le défenseur TJ Brodie envoyer la rondelle dans son propre filet en la faisant dévier avec son patin.

Hinostroza est celui qui ait fait le plus mal aux Maple Leafs. En début de troisième période, il s'est aventuré dans le territoire des Leafs, a fait le tour du filet de Mrazek, puis décoché un tir en apparence inoffensif que le portier de Toronto n'a pas su maîtriser. La rondelle s'est faufilée entre sa jambière et son poteau droit.

Krebs et Tage Thompson ont ajouté à la marque pour confirmer la deuxième victoire de suite des Sabres au détriment de Toronto.

Petr Mrazek a été désigné d'office pour les Maple Leafs alors que Jack Campbell soigne une blessure aux côtes. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Toronto navigue d'ailleurs en eaux troubles depuis la défaite de 5-1 subie contre les Sabres au début du mois de mars. Les Maple Leafs n'ont depuis remporté que deux de leurs sept confrontations et, plus inquiétant encore, ils ont alloué quatre buts dans un sixième match de suite dimanche – et pour une 10e fois à leurs 12 derniers matchs.

Je ne veux pas tirer trop de conclusions du match de ce soir , a réitéré Sheldon Keefe. Mais nous ne sommes évidemment pas satisfaits de notre niveau de jeu des derniers temps.

Questionné à savoir si les Maple Leafs s'abaissent au niveau de leurs adversaires, le défenseur Morgan Rielly a offert cette réponse : Tous les soirs, nous jouons contre de bonnes équipes. Ça n'existe pas, une soirée facile dans cette ligue. Les équipes sont affamées, les joueurs veulent se prouver pour des contrats, a-t-il dit. On a parlé des bonnes choses à faire dans le vestiaire avant les derniers matchs que ce soit ce soir ou quand on les a affrontés (les Sabres) il y a deux semaines, ou Arizona, ou Seattle. Toutes les équipes donnent tout ce qu'elles ont contre nous alors c'est à nous de nous ajuster. Je ne crois pas que ce soit un problème pour nous à long terme, mais c'est évident que récemment, ç'a été difficile de [perdre autant] et nous avons du travail à faire pour nous sortir [de cette situation].

Avec une semaine à faire avant la date butoir des échanges dans la Ligue nationale de hockey, les Maple Leafs ont trois autres matchs à leur calendrier. Ils affronteront les Stars de Dallas mardi, puis les Hurricanes de la Caroline jeudi et enfin les Predators de Nashville samedi.

Le directeur général Kyle Dubas a récemment indiqué qu'il ne pensait conclure qu'un seul autre échange, mais cette déclaration est aussi survenue avant que le gardien de but numéro un de l'équipe, Jack Campbell, soit forcé de se tenir à l'écart du jeu en raison d'une blessure aux côtes.

Notons aussi que l'attaquant Auston Matthews a assené un double-échec au coup du défenseur Rasmus Dahlin lors d'un échange de coups devant le filet des Sabres en fin de rencontre. Il pourrait être sanctionné. Les deux joueurs ont été pénalisé sur la séquence.