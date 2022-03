Reece Howden décroche l’or à Reiteralm, Thompson et Phelan sur le podium

Après avoir gagné le globe de cristal en 2021, Howden n'a pas connu la saison espérée. Il s'agit de son premier podium en Coupe du monde depuis le bronze gagné à Innichen, en Italie, en 2021. Le Japonais Ryo Sugai et le Suisse Alex Fiva sont venus compléter le podium.



La route a été longue et difficile pour moi cette année. Mais j'ai compris quelque chose aujourd'hui et je veux m'en souvenir, je vais continuer à travailler et je vais reprendre confiance , a-t-il affirmé.



Aux Jeux olympiques de Pékin le mois dernier, Howden avait pris le 9e rang.

Du côté féminin, la Canadienne Marielle Thompson a poursuivi sur sa lancée. Celle qui a gagné l'argent à Beijing a répété l'exploit en montant sur la deuxième marche du podium. Il s'agit pour elle d'un 51e podium en Coupe du monde en carrière et d'un 5e cette saison. Sa compatriote Brittany Phelan a remporté le bronze dans cette course dominée par la Suédoise Sandra Näslund.



J'ai vraiment bien skié aujourd'hui et j'étais dans une position dangereuse en finale avec Sandra sur mes talons. Je suis contente de skier vite et de bien me sentir sur mes skis en revenant à la compétition cette saison , a souligné Thompson.