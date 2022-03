Un rare rayon de soleil

Un pianiste, Serhiy Salov, et une violoncelliste, Katia Brahina, dans une interprétation toute personnelle de la chanson Imagine, de John Lennon, ont probablement donné leurs plus grands frissons à la foule pendant ce choc entre les 31e et 32e équipes de la ligue, samedi soir, au Centre Bell.

Les deux Ukrainiens ont rendu hommage à leurs compatriotes qui souffrent actuellement des horreurs de la guerre en Europe. Et pendant que les musiciens soulignaient la tristesse de la grande Histoire qui s’écrit, Joel Edmundson, de son côté, passait à travers son propre deuil.

Le grand défenseur était de retour en action pour la première fois depuis la finale de la Coupe Stanley en juillet dernier. Entretemps, outre cette blessure au dos qui l’a tenu à l’écart si longtemps, Edmundson a perdu son père en janvier.

Le Manitobain a vécu une année en montagnes russes , a-t-il avoué, mais a pourtant gardé le moral tout du long si l’on en croit ses coéquipiers. Décrit comme un véritable leader par bon nombre, le numéro 44 a un ascendant dans ce vestiaire. Samedi soir, on a pu s’entretenir avec le principal intéressé pour la première fois de la saison.

J’essayais juste de garder une attitude positive en venant à l’aréna tous les jours. Si tu t’apitoies sur ton sort, ça fait te draine toute ton énergie. Une fois sur la glace, j’essayais juste de travailler aussi fort que possible pour retrouver le rythme. Les gars avaient déjà une cinquantaine de parties de jouées. Ça a été difficile , a-t-il expliqué.

Sauf que face au Kraken, dans cette défaite de 4-3 du Canadien en tirs de barrage, l’aura de son père, Bob, grand partisan du Canadien, planait dans l’amphithéâtre.

C’était une journée forte en émotions , a admis Edmundson.

« J’y pense tous les jours. J’espérais marquer pour lui ce soir. Le prochain sera pour lui, c’est clair. Il est là, à me regarder de là-haut. Il sera avec moi le reste de ma carrière, le reste de ma vie. » — Une citation de Joel Edmundson à propos de son père

Toutes ces histoires, petites et grandes, étaient du genre à vous faire oublier ce match de hockey plutôt quelconque. Un match où le CH a saboté ses six supériorités numériques, où il y eut deux buts marqués contre son camp, où Michael Pezzetta a été ovationné avant de s’élancer en fusillade (oui, oui), où Artturi Lehkonen est redevenu lui-même en ratant ses quatre chances de marquer malgré les 4 min 27 s obtenues en avantage et où, ultimement, le Kraken s’est légèrement distancé du Tricolore dans cette course à la médiocrité.

Réaction de Michael Pezzetta après avoir marqué contre le Kraken de Seattle. Photo : Reuters / Eric Bolte

On surveillait Edmundson, Steady Eddy comme ses coéquipiers le surnommaient l’an dernier, une acquisition décriée par les uns, applaudie par les autres au départ. Il s’était finalement révélé être l’arrière le plus constant du groupe. Cette année, on évoquait son absence parmi les principaux facteurs expliquant la déchéance du club.

Edmundson en faisait sûrement peu de cas. Il était au chevet de son père durant le congé de Noël et l’a quitté seulement à sa demande, car celui-ci voulait le voir enfiler le chandail du Canadien une autre fois. Une dernière probablement. Ce n’est pas arrivé.

Et malgré tout, pendant ces longues semaines à suivre l’équipe à l’étranger, à espérer de bonnes nouvelles des médecins pour reprendre l’entraînement, le défenseur ne s’est jamais départi de son sourire.

« C’est ma mentalité. Il n’y a rien de mieux que de retrouver ses coéquipiers à l’aréna. Ce sont tes frères, c’est ta famille » — Une citation de Joel Edmundson

C’est un morceau énorme de notre équipe. Les gars l’adorent , a laissé tomber Brendan Gallagher.

Il aime que les gars fassent les choses ensemble, il aime impliquer tout le monde. Il s’entend aussi bien avec les jeunes qu’avec les plus vieux. Il peut avoir une conversation avec tout le monde, sur n’importe quoi , a renchéri l’attaquant.

Les conversations, cette fois, ont eu lieu sur la glace. En 16 min 38 s, Edmundson n’a rien cassé, mais n’a certainement pas fait mal à son équipe non plus. Sans revoir nécessairement la présence stabilisatrice du printemps 2021, le Manitobain a plutôt bien tiré son épingle du jeu.

Il a distribué six bonnes mises en échec dont une retentissante sur Morgan Geekie, a pris trois tirs vers le filet et a terminé sa soirée avec un différentiel de +1. Son charisme sur la glace, sensibilité subtile à saisir pour le gueux perché sur la galerie de presse, s’est fait sentir selon Gallagher.

On disait ça de Webby [Shea Weber] aussi. C’est dur à décrire. J’ai joué contre Eddy dans le junior. Il n’y a pas de place dans les coins, pas de place au filet, tu dois te battre partout, il fait sentir présence. C’est un joueur intelligent, il fait de bons jeux, il peut jouer avec tout le monde , a expliqué le numéro 11.

Avec tout le mouvement de personnel que l’on attend dans les prochains jours, il aura sûrement l’occasion de le faire.

L’un dans l’autre, ce n’était pas une soirée si réjouissante au Centre Bell. Mais il y a au moins un homme chez le Canadien qui a dû la terminer avec le sourire aux lèvres.

En rafale

Dans le but de le ménager, Joel Edmundson ne disputera pas le duel de dimanche soir contre les Flyers à Philadelphie. Le CH rappellera Corey Schueneman pour l’occasion puisque Kale Clague a été placé sur la liste des blessés.

Le vétéran Cédric Paquette a été soumis au ballottage plus tôt samedi. Il devra se rapporter au Rocket de Laval si personne ne le réclame avant dimanche midi.

Tous les billets étaient disponibles pour ce match pour la première fois depuis le 9 décembre. 20 608 ont trouvé preneur.