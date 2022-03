Le CF Montréal subit un 3e revers de suite en MLS

Le CF Montréal a subi un troisième revers en autant de sorties en MLS en 2022, s'inclinant 4-1 face au New York City FC samedi après-midi au Yankee Stadium.

Dans un match joué par une météo peu propice au soccer, Zachary Brault-Guillard a marqué l'unique filet de la formation montréalaise, en deuxième demie.

Alexander Callens et Santiago Rodriguez ont déjoué Sebastian Breza en première demie.

L'attaquant Talles Magno a inscrit un but assommoir après un quart d'heure de jeu dominant du CF Montréal au retour des vestiaires. Thiago Andrade a ajouté un filet d'assurance à la 83e minute.

C'est seulement la deuxième fois de son histoire que la formation montréalaise entame une saison en MLS avec trois défaites de suite. L'Impact avait subi le même sort en 2014.

Après l'altitude mexicaine et le froid new-yorkais, le CF Montréal reprendra le collier dès mercredi dans l'environnement plus douillet du Stade olympique.

Il tentera alors d'effacer un recul d'un but et de renverser le Cruz Azul dans le duel retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Trois jours plus tard, les hommes de Wilfried Nancy se rendront au Stade Mercedes-Benz, où ils feront face à Atlanta United.

Suprématie des locaux

Vendredi, lors de sa visioconférence, Nancy avait souligné que son équipe avait connu 7 mauvaises minutes sur 180, qui avaient mené à 4 buts et 2 défaites. Samedi, on pourrait affirmer sans trop se tromper qu'elle a disputé 40 mauvaises minutes sur 45 lors de la première demie.

Après les 20 premières minutes de jeu, le NYCFC comptait 6 tirs tentés contre deux pour le CF Montréal, et 2 tirs cadrés contre aucun. Pire, les deux tirs cadrés ont trouvé le fond du filet.

Callens a profité de deux tentatives de dégagement ratées pour ouvrir la marque dès la septième minute. Moins d'un quart d'heure plus tard, à la 20e minute, Rodriguez a exploité une bévue de Victor Wanyama, non loin de la surface montréalaise, pour inscrire le deuxième but du match.

La formation new-yorkaise a complété la première moitié du match avec trois autres tirs cadrés, qui ont nécessité autant d'arrêts clés de la part de Breza.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Limités à quatre tirs tentés et aucun cadré pendant la première demie, les joueurs montréalais ont entamé la deuxième moitié du match avec aplomb. En fait, ils étaient méconnaissables.

Djordje Mihailovic et Brault-Guillard, qui avaient été insérés dans le match au retour des vestiaires, ont uni leurs efforts pour couper l'avance des locaux de moitié. Brault-Guillard a touché la cible à la 52e minute, à la suite d'un centre précis du milieu de terrain américain.

Le CF Montréal a maintenu la pression en territoire adverse et est venu près d'égaler la marque à la 55e minute, sur deux tirs consécutifs de Mihailovic et de Matko Miljevic, habilement repoussés par le gardien Sean Johnson.

Contre toute attente, toutefois, le New York City FC a repris son avance de deux buts à son premier tir de la seconde demie, grâce à une tête de Magno, à la 64e minute.

Ce but allait freiner les ardeurs et les espoirs de remontée du CF Montréal, qui allait concéder un quatrième but avec environ sept minutes à écouler au temps réglementaire.