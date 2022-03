Joel Edmundson est de retour au jeu, affrontera le Kraken samedi soir

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Son retour au jeu semblait imminent après qu'il eut participé à l'entraînement régulier de la formation montréalaise vendredi, même si l'entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis n'était pas en mesure de confirmer à ce moment-là s'il allait affronter ou non le Kraken.

C'est maintenant chose faite.

Le sympathique Manitobain ne l'a pas eu facile cette saison. Il est arrivé au camp avec une blessure au dos et l'équipe avait indiqué que son état de santé était suivi quotidiennement. Il a gardé l'étiquette au jour le jour tout au long de l'automne et de l'hiver.

De plus, Edmundson a été atteint par la COVID-19 au retour des fêtes et a perdu son père en janvier après une lutte contre un cancer.

Par ailleurs, le Tricolore a offert des mises à jour médicales concernant plusieurs de ses joueurs.

L'état de santé du gardien Jake Allen progresse et il poursuit sa réadaptation, a indiqué l'équipe montréalaise, mais il ne jouera pas ce week-end.

De son côté, Andrew Hammond est blessé au bas du corps et il sera soumis à un suivi médical un peu plus tard. Une date de retour au jeu n'a pas été déterminée dans son cas , a-t-on précisé.

Il n'y a rien de neuf non plus du côté de Carey Price : (Il) patine ce matin et progresse, mais aucun échéancier n'a encore été établi quant à son retour au jeu , a-t-on écrit sur Twitter.

À l'attaque, Christian Dvorak a repris l'entraînement avec un chandail signifiant qu'il peut recevoir des contacts légers.

Pour sa part, Jonathan Drouin poursuit son entraînement avec l'équipe, mais une date de retour au jeu n'a pas été déterminée dans son cas .

Enfin, le défenseur David Savard poursuit sa rééducation.

Le match entre le Canadien (15-35-7) et le Kraken (17-37-6) aura lieu à compter de 19h au Centre Bell. La formation d'expansion de la LNH avait disposé du CH 5-1 à Seattle lors du premier match de l'histoire entre les deux clubs, le 26 octobre.