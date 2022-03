Les Raptors s’imposent sur le court de la meilleure équipe de la NBA

Confrontés au meilleur club de la NBA, les Raptors de Toronto ont réussi un match formidable et ont battu les Suns de Phoenix 117-112, vendredi.

Gary Trent fils a été sensationnel avec 42 points qui ont aidé les Raptors à vaincre les champions de l'Ouest, dont la fiche à la maison est 28-8.

Trent a présenté un rendement de 8 en 11 pour les tirs de trois points. Il a aussi capté huit rebonds, un sommet du côté des visiteurs, à égalité avec Fred VanVleet.

C’était le neuvième match de 30 points ou plus de Trent cette saison. Pascal Siakam a ajouté 25 points, 10 de plus que Scottie Barnes. VanVleet a obtenu 12 points, un de plus que Precious Achiuwa.

Cameron Payne a récolté 24 points pour les Suns, qui avaient remporté leurs deux derniers matches. Devin Booker a inscrit 22 points.

Toronto (36-30) occupe la 7e place dans l'Ouest, deux matchs et demi devant les Nets de Brooklyn. Les Raptors vont rejouer dès samedi, à Denver.

Les Suns jouaient sans Chris Paul (pouce), Cameron Johnson (quadriceps) et Frank Kaminsky (genou).

Du côté des Raptors, OG Anunoby ratait un neuvième match de suite en raison d’une fracture de l'annulaire droit.

Malachi Flynn est aussi à l'écart puisqu’il est blessé à l'arrière de la cuisse gauche.