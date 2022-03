Même sans victoire en MLS, le CF Montréal ne panique pas

Moins de 72 heures après un revers de 1-0 contre Cruz Azul en Ligue des champions de la CONCACAF, dans l’altitude mexicaine, le CF Montréal est de retour en mode MLS pour affronter le New York City FC, le champion en titre de la Coupe MLS, samedi, à New York.

La formation montréalaise tentera d’éviter de perdre un troisième match de suite pour amorcer une saison, un sort qu’elle n’a subi qu’une seule fois, en 2014.

Cette année-là, l’Impact de Montréal avait terminé au dernier rang dans la MLS avec un total de 28 points.

Lors de sa visioconférence de presse hebdomadaire d’avant-match, vendredi, Nancy a rappelé que la saison 2022 est encore très jeune. Surtout, il estime que son équipe n’a pas si mal joué jusqu’à maintenant.

Nancy a pris le temps de décortiquer les deux premières rencontres de son équipe en MLS, qui se sont soldées par des défaites de 2-0 et de 2-1 à Orlando et contre l’Union de Philadelphie, respectivement.

Dans les deux cas, le CF Montréal a donné des buts dans de courts intervalles, notamment deux en trois minutes tôt en deuxième mi-temps contre Philadelphie, samedi dernier, au stade olympique.

Ces buts ont transformé une avance de 1-0 en déficit de 2-1. Même à 11 contre 10 pendant environ 20 minutes, le CF Montréal n’a pas réussi à au moins arracher un verdict nul à l’Union.

Quand j’analyse en profondeur – même pas en profondeur – quand j’analyse normalement les deux matchs, sur 180 minutes, on a eu 7 minutes qui n’ont pas été bonnes, où on a pris 4 buts , a noté Nancy.

Contre Orlando, on a maîtrisé le match, on a pris deux buts où on aurait pu mieux défendre, mais on n’a pas bien défendu. Contre Philadelphie, on était en maîtrise du match aussi. Oui, ils ont eu quelques occasions, mais le premier tir qu’ils ont eu, c’est à la 15e minute. Par la suite, on était en maîtrise et on a eu 3 min, ou 2 min 30 s, où on est passé à travers , a-t-il aussi analysé.

Nancy a également expliqué qu’il avait discuté de la situation avec ses joueurs en essayant de placer le tout dans un contexte aussi large que possible.

Pour participer aux éliminatoires, on sait qu’il faut à peu près 13 victoires. On a un calendrier de 34 matchs et on en a joué deux. Donc, on reste calme. On reste calme. Il n’y a pas le feu au lac , s’est-il exclamé.

Vous me connaissez; quand mon équipe ne joue pas bien, je dis qu’elle ne joue pas bien. Mais ç’a été intéressant, ce qu’on a fait, par rapport au contexte et par rapport à tout ce que l’on fait , a-t-il enchaîné.

Des circonstances peu commodes

Le CF Montréal tentera de retrouver le sentier de la victoire contre une formation qui lui a donné du fil à retordre au fil des années.

La troupe montréalaise a disputé 14 duels contre le New York City FC. Elle n’a récolté que deux victoires et quatre matchs nuls. De plus, elle n’a pas gagné sur le terrain du New York City FC à ses six dernières tentatives (0-3-3).

Surtout, il y a cette pelouse du Yankee Stadium, qui ne correspond pas aux normes des terrains de soccer dits conventionnels.

Autre élément qui ajoute à la difficulté : le CF Montréal est rentré du Mexique à 22 h 30 jeudi soir, a révélé Nancy.

Bref, cette rencontre, samedi, ne sera pas de tout repos, ce que l’entraîneur-chef du CF Montréal n’est pas sans ignorer.

C’est une bonne équipe. Elle a été championne, ce n’est pas pour rien, bien entendu. Le terrain, il est ce qu’il est. Il est petit, il est étroit, donc, ça favorise la pression , a d’abord fait remarquer Nancy.

Par rapport au terrain, par rapport à l’adversaire, il y a des nuances qu’on va mettre dans notre jeu. Évidemment, ça ne sera pas facile, mais on va relever le défi comme on fait d’habitude.

La liste des absents demeure longue au CF Montréal. Le milieu de terrain Mathieu Choinière, qui s’était blessé contre l’Union et qui n’a pas joué mercredi dernier au Mexique, représente un cas incertain.

Le match de samedi, par ailleurs, doit marquer le retour au jeu de Romell Quioto, qui a raté les deux dernières rencontres de son équipe en raison de suspensions.

On n’a pas de retour de blessures. Mathieu, ça va mieux, mais on va faire un peu d’essais sur le terrain et on va voir ce que ça va donner. Les solutions sont déjà trouvées, je sais ce que je vais mettre comme équipe [sur le terrain]. Mon objectif est de donner tous les outils à mes joueurs pour qu’ils aient la meilleure performance, pour les aider , a déclaré Nancy.

Comprenez-moi bien, a-t-il renchéri. Je ne pars pas en défaitiste. Je ne suis pas du tout comme ça. Il y a le match qui arrive, on va jouer ce match-là et après, on verra à la fin comment ça se passera. Je suis confiant pour ce match-là, connaissant la situation, oui, d’accord. Mais voilà, on va jouer notre match.

Sirois et Rea au Valour FC

Par ailleirs, le CF Montréal a accordé au gardien de but Jonathan Sirois une prolongation de contrat d'un an en vue de la saison 2023, accompagnée d'une année d'option supplémentaire en 2024.

Les dirigeants de la formation montréalaise ont aussi annoncé que Sirois et le milieu de terrain Sean Rea ont été prêtés au Valour FC.

Cette formation établie à Winnipeg fait partie de la Première Ligue canadienne.

Ces deux joueurs retourneront donc avec la formation qui les a accueillis la saison dernière et où Sirois, notamment, a connu de beaux moments.

Les prêts des deux joueurs se limitent à la saison 2022, mais le CF Montréal possède le droit d'y mettre un terme à tout moment, a précisé l'équipe dans son communiqué.