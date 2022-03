Kim Clavel pousse Mariela Ribera Valverde à l’abandon

Clavel (15-0, 3 K.-O.) a dominé l'affrontement de bout en bout, en imposant le rythme et sa loi face à une rivale qui n'était visiblement pas dans la même ligue qu'elle. Clavel conserve ainsi la ceinture WBC Silver des mi-mouches.

Elle a pris place au centre du ring dès le son de la première cloche et n'a plus cédé le moindre centimètre à Valverde (11-7, 8 K.-O.). Celle-ci a eu vite fait de déposer les armes face à une adversaire de qualité comme elle n'en avait encore jamais affronté.

Clavel a dédié la victoire à son père Pierre, qui célébrait son anniversaire de naissance.

La confiance émanait encore de la boxeuse de 31 ans quand elle a rencontré les journalistes après sa victoire.

J'ai réussi à demeurer calme. Je n'ai pas essayé de trop en faire. Je l'ai atteinte solidement et ils ont décidé d'arrêter le combat au quatrième, et je pense que c'était la bonne décision pour la santé de Mariela , a d'abord indiqué Clavel.

« J'ai senti assez tôt que je lui avais fait mal. J'en ai profité pour mettre en pratique ce sur quoi on a travaillé durant le camp. Ce n'était pas l'adversaire qu'on espérait aujourd'hui, mais on va être prêtes pour Yesenia Gomez. » — Une citation de Kim Clavel, championne WBC Silver des mi-mouches

On a été à même d'observer une Kim Clavel nettement plus mobile. Elle avait promis qu'elle ne prendrait pas de coups inutiles de son adversaire.

Là-dessus, son entraîneuse Danielle Bouchard, qui est aussi enseignante au primaire, lui a accordé la note de 9,5 sur 10 pour sa performance.

Je vais avoir cinq étoiles dans mon cahier Canada , a conclu Clavel dans un éclat de rire.

Le prochain rendez-vous sera le 21 avril ou le 5 mai pour un combat pour le titre mondial du WBC face à la championne Yesenia Gomez (19-5-3, 6 K.-O.). À choisir, Clavel a avoué sa préférence pour la date de l'une des grandes fêtes mexicaines, le 5 mai (Cinco de Mayo).

Il y aurait sûrement beaucoup de Mexicains devant leur écran de télévision , a souligné Clavel.

La résistance ukrainienne à l'honneur

Dans ce qui a pourtant eu toutes les allures d'une domination complète de la part du Vénézuélien Gabriel Maestre (4-0-1, 3 K.-O.) face à l'Ukrainien Taras Shelestyuk (19-0-1, 11 K.-O.), les trois juges ont vu chacun une histoire différente pour déclarer le combat nul.

Avec des pointages de 97-93, 94-96 et 95-95, ils ont trouvé le moyen de ne pas trouver de vainqueur. Maestre, 35 ans, et champion WBA intérimaire des mi-moyens, semblait pourtant en avoir assez fait pour l'emporter.

Rapide, vif, précis, il a maîtrisé le duel pratiquement de bout en bout. Shelestyuk, incapable de résoudre l'énigme, a montré des signes évidents de frustration au milieu du combat. Mais il a tenu le coup. Et ça lui a rapporté gros.

Taras Shelestyuk (à gauche) et Gabriel Maestre ont fait combat nul. Photo : Bernard Brault/GYM

Sans surprise, l'Ukrainien de 36 ans était convaincu qu'il méritait la victoire. Il a tout de même félicité son adversaire pour la solide bataille qu'il lui avait livrée.

Je ne suis pas frustré par ce résultat. Je suis prêt à tout pour pouvoir me battre en championnat du monde , a affirmé Shelestyuk.

Pour la petite histoire, la fiche combinée des cinq premiers adversaires de Maestre au niveau professionnel est à présent de 104-11-3.

Débuts réussis pour Germain

À son premier combat en plus de 10 mois et son premier au sein de l'équipe dirigée par le promoteur Yvon Michel, le Montréalais Mathieu Germain (20-2, 9 K.-O.) a inscrit une victoire par arrêt de l'arbitre (K.-O. technique) à 1 min 11 s du huitième et dernier round devant le Mexicain Erick Inzunza Angulo (8-3, 8 K.-O.).

Mathieu Germain (à gauche) s'est imposé par K.-O. technique au 8e assaut. Photo : Bernard Brault/GYM

Appelé comme remplaçant du second remplaçant il y a à peine 72 heures, Inzunza Angulo a offert une opposition plus que correcte à un boxeur nettement plus expérimenté. Le Mexicain a toutefois causé une coupure à l'oeil droit de Germain au 2e round avec un coup de tête. Il a d'ailleurs reçu quelques avertissements à cet effet tout au long de l'affrontement.

De son propre aveu, Germain a indiqué que le combat ne s'était pas déroulé comme son entraîneur Stéphan Larouche et lui l'avaient envisagé.

J'étais un peu rouillé, mais on va prendre cette victoire et retourner travailler au gym, a dit Germain immédiatement après le combat. Presque 11 mois sans me battre, nouveau promoteur, nouvel entraîneur, je pense que je me suis mis beaucoup de pression.

Par contre, n'eût été de sa vilaine coupure à la paupière, Germain affirme qu'il aurait été prêt à se battre très bientôt. Il va cependant prendre le temps de soigner l'entaille et laisser à GYM et à son entraîneur le soin de choisir son prochain adversaire.

Combats Tik-Tok

Les deux premiers combats de la soirée n'ont pas donné le temps aux amateurs présents de se mettre à leur aise ou d'apprécier le talent des boxeurs impliqués.

En lever de rideau, le Johannais Alexis Barrière (5-0, 4 K.-O.) a tout juste eu le temps de s'amuser un peu puisque le Mexicain Israel Nava Lopez (2-2, 2 K.-O.) a simplement choisi de ne pas se présenter pour le début du troisième round du duel prévu pour quatre reprises.

Puis, le Montréalais Derek Pomerleau a coupé ça encore plus court pour ses débuts professionnels en y allant d'un retentissant K.-O. après seulement 14 s du premier round contre Daniel Beaupré (1-1, 1 K.-O.), fier représentant de la nation Mohawk et originaire de la Nouvelle-Écosse.

Soulignons que Beaupré totalise 22 s d'action en deux combats professionnels, lui qui avait remporté son premier en tout juste 8 s.