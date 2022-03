L’ombre de la date limite des échanges…et de Joel Edmundson

Outre leur moustache somptueuse, les deux hommes partagent donc l’amour de la musique. Parce que voilà, il faut le préciser, c’est le grand numéro 44 qui choisit la trame sonore dans ce vestiaire aux trois couleurs quand l’équipe gagne. Et comme elle le fait plus régulièrement ces jours-ci, DJ Eddy est occupé.

Il choisissait tout l’an dernier. Suzuki a tenté de le remplacer cette saison, mais il avait de grands souliers à chausser , a laissé tomber Jake Evans, narquois.

Du haut de ses presque deux mètres (1,96 m), de grands souliers en effet. Edmundson n’a toujours pas reçu le feu vert pour sauter dans l’action – à l’image de Jake Allen, de Jonathan Drouin et de Christian Dvorak tous de l’entraînement – mais ça ne saurait tarder. Pendant la séance vendredi, le monsieur s’est exercé la plupart du temps avec Chris Wideman, pour ce que ça vaut.

C’est justement en discussion avec le sympathique Wideman que l’on a pu comprendre, au-delà de ses choix musicaux appréciés de ses pairs, à quel point le Manitobain avait un ferme ascendant dans cette équipe parfois en mal de meneurs d’hommes depuis le départ de son capitaine et l’absence de son gardien vedette.

J’ai eu la chance de le connaître avant de venir ici, a lancé Wideman en référence à son séjour à St. Louis. C’est un joueur extraordinaire. Son impact sur l’équipe, même sans jouer, est incroyable. Ça a été une année difficile pour lui.

Edmundson a souffert du décès de son père cette année. Il n’a pu jouer un seul match en raison de douleurs au dos.

Si l’on était de mauvaise foi, l’on dirait que le Canadien avec Edmundson dans ses rangs en saison, depuis son arrivée l’an passé, a joué pour ,527 (24-21-10) et pour ,328 (15-35-8) en son absence. Ce serait faire abstraction de bien des facteurs, évidemment.

N’empêche que ses coéquipiers se souviennent très bien de la stabilité qu’il apportait à cette brigade défensive. Edmundson gravite dans l’entourage du groupe depuis quelques semaines maintenant. Il était du voyage dans l’Ouest. Et son retour imminent en émoustille plus d’un.

Voyez plutôt Josh Anderson quand on lui rappelle tous les écueils et tristes coups du sort subis par Edmundson dans les derniers mois.

J’ai des frissons juste à t’écouter – il n’est pas le premier, NDLR – Eddy a un impact énorme sur notre organisation. Malgré tout ça, il a toujours été une partie importante de l’équipe. Ça a été difficile pour lui sur la patinoire et à l'extérieur. C’est vraiment enthousiasmant de le revoir aux entraînements, suivre le même horaire que l’équipe, être si près d’un retour. Tous les gars ont hâte de le revoir dans la formation.

De l’incertitude dans l’air

À dix jours de la date limite des échanges, il n’y a pas que l’ombre d’Edmundson qui plane sur cette équipe. Celle des départs également. Et comme chacun sait, les adieux, pour un des groupes les plus tissés serrés que j’ai vus , dixit Wideman, sont toujours déchirants.

Le Canadien, une équipe heureuse, a moins d’histoires ces jours-ci. Deux joueurs attirent particulièrement l’attention : Artturi Lehkonen qui se prend pour Mike Bossy avec six buts et huit points à ses cinq derniers matchs et Ben Chiarot qui, raconte-t-on, fait saliver les prétendants au trophée. Darren Dreger a même rapporté que certaines équipes s’intéresseraient à Joel Armia. C’est dire ce monde dans lequel on vit quand même…

Le visage de cette équipe devrait changer dans les prochains jours, mais ce sera peut-être davantage des retouches qu’une transformation totale. C’est ainsi que le voit Josh Anderson.

Je n’ai pas signé un contrat de sept ans pour me faire échanger dans les deux premières , a déclaré l’attaquant.

J’ai aimé chaque seconde passée à Montréal. Il y a un côté affaires et personne n’est jamais à l’abri de ça, mais présentement, on joue du bon hockey. On rend la vie difficile à la direction quant à savoir quels gars devraient rester ou non. Il y en a plusieurs qui ont plaidé leur cause, qui jouent bien. Il y aura des décisions difficiles , a-t-il renchéri.

Et ce n’est pas Martin St-Louis qui les influencera, ces décisions.

Quand on me pose des questions, je suis honnête, mais je ne peux pas dire qu’on m’en a posé beaucoup. Gorts (Jeff Gorton) et Kent (Hughes) savent ce qu’ils font , a fait valoir l’entraîneur.

Échanges ou non, il faudra jongler avec l’effectif sous peu. Vendredi, 27 joueurs foulaient la glace du complexe d’entraînement et les quatre blessés (Drouin, Edmundson, Allen et Dvorak) semblaient tous sur la voie avancée de la guérison.

La formation affichant déjà complet avec 23 patineurs, certains d’entre eux risquent de se retrouver au ballottage. Cayden Primeau, exempt de la chose, prendra la route de Laval, mais le Canadien voudra-t-il vraiment faire subir le même sort à Ryan Poehling? Quant à Alexander Romanov et à Cole Caufield, les deux autres joueurs exemptés du ballottage, l’on n’en parle même pas.

Que tout le monde profite donc du flair musical d’Edmundson et de ce groupe si soudé; nombreux ne pourront plus en profiter bientôt.

En rafale

Kale Clague, pauvre lui, a reçu une rondelle au visage qui semblait provenir, après enquête, du bâton d’Alex Burrows. Le défenseur a quitté l’entraînement en saignant abondamment. L’équipe n’a pas fourni de détails à son sujet.

Le Centre Bell pourra accueillir des partisans au maximum de sa capacité samedi pour la première fois depuis le 9 décembre et la 500e victoire de Marc-André Fleury. St-Louis a eu l’occasion de diriger deux rencontres avec un amphithéâtre à moitié rempli.

Ça va nous aider pour cette séquence à la maison , a laissé tomber l’ancien du Lightning.

Le Tricolore disputera sept de ses huit prochains matchs à domicile avec comme seule exception ce petit détour à Philadelphie dimanche.

Montréal accueille le Kraken samedi. L'équipe d'expansion, présentement au coeur d'un voyage de cinq matchs, a perdu les quatre premiers de son périple. Le Canadien a remporté trois de ses cinq derniers duels.