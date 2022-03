Quand les deux équipes de négociation ont conclu une entente de principe, les représentants des joueurs de 30 équipes ont immédiatement été appelés à voter. Les huit joueurs (membres du sous-comité exécutif de la MLBPA) qui avaient directement participé aux échanges avec les propriétaires ont aussi pris part à ce vote.

L’entente a été entérinée par une majorité de 26-12. Toutefois, il est particulièrement remarquable que les huit joueurs qui étaient le plus au fait de l’allure et du ton des négociations se soient unanimement prononcés contre l’entente conclue par leurs négociateurs. Pour l’histoire, on notera que les joueurs des Yankees, des Mets, des Astros et des Cardinals ont aussi rejeté l’entente.

Pourtant, les joueurs ont réalisé des gains intéressants dans cette négociation.

Toutefois, ils avaient tellement subi de reculs au cours des dernières négociations qu’ils ne sont probablement pas parvenus à remettre toutes les pendules à l’heure. C’est ce que le vote des huit membres du sous-comité exécutif semble indiquer.

Cela dit, il faut admettre que l’Association des joueurs faisait face à une tâche titanesque dans cette négociation. Malgré des revenus records avoisinant les 11 milliards de dollars, la MLB état devenu une ligue dysfonctionnelle au sein de laquelle de moins en moins d’équipes étaient en compétition pour acquérir les meilleurs talents.

Le système de partage de revenus et les avantages consentis aux équipes les moins performantes étaient extrêmement avantageux. Tellement, en fait, qu’il était devenu plus facile de couler volontairement au classement pendant plusieurs saisons pour éventuellement bâtir une équipe gagnante.

Des écarts de 200 millions et plus existaient entre les masses salariales des équipes les plus dépensières et les plus économes. Au cours des récentes années, on avait même battu des records quant au nombre d’équipes ayant amassé 100 victoires et d’équipes ayant subi 100 revers au cours d’une même saison.

Il faut aussi souligner le fait que le système de rémunération de la MLB était archaïque.

Le salaire minimum y était extrêmement bas. Les joueurs avaient droit à l’autonomie après six saisons d’ancienneté, mais les équipes manipulaient facilement le temps de service de leurs futures supervedettes pour retarder cette échéance à sept saisons.

En plus, les équipes dépensaient de moins en moins dans le marché de l’autonomie. Au lieu d’investir des fortunes pour accorder de longs contrats à des joueurs sur le point d’entamer leur déclin, elles offraient des contrats moins longs ou préféraient simplement miser sur des jeunes.

L’une dans l’autre, ces situations ont fait en sorte que même si l’argent tombait littéralement du ciel pour les propriétaires, la masse salariale des joueurs avait reculé de 6 % depuis 2017. Le salaire médian avait par ailleurs chuté de 30 % depuis 2015. Dans la NBA, la NFL ou la LNH, de telles situations auraient relevé de la science-fiction.

Pour récupérer une partie du gâteau, l’une des priorités de la MLBPA consistait donc à améliorer le sort des joueurs comptant le moins d’ancienneté.

Les joueurs sortent donc de cette négociation avec un salaire minimum qui passera de 570 500 $ à 700 000 $ pour la saison 2022, et qui montera progressivement jusqu’à 780 000 $ lors de la cinquième année de la convention collective.

Il s’agit de la plus importante augmentation du salaire minimum de l’histoire de la MLB. Ce n’est pas rien quand on considère que 35 % des joueurs des majeures touchaient le salaire minimum au cours des dernières saisons. Dans la NBA, le salaire minimum s’élève à 925 000 $ alors qu’il se situe à 750 000 $ dans la LNH et à 705 000 $ dans la NFL.

Les joueurs de la MLB n’ayant pas droit à l’arbitrage salarial avant d’avoir complété leur troisième saison, il a aussi été convenu qu’un bas de laine de 50 millions allait être mis sur pied chaque année pour être distribué parmi les jeunes joueurs les plus performants.

Ce n’est pas la mer à boire compte tenu des revenus totaux de l’industrie. Néanmoins, il s’agit d’une reconnaissance de la nécessité de récompenser le talent, peu importe son âge. Un précédent est créé. Et puis, pour la durée de la convention, cette nouvelle source de salaire représente tout de même un gain de 250 millions pour les joueurs.

Aussi, la taxe de luxe à partir de laquelle les équipes les plus dépensières commencent à être pénalisées a été haussée de 210 à 230 millions. Et elle grimpera graduellement jusqu’à 244 millions durant le contrat de travail.

Il s’agit, là aussi, de la plus importante hausse de la taxe de luxe depuis qu’elle a été instaurée. Bien sûr, seulement une poignée d’équipes atteignent cette limite chaque année. Cependant, les équipes de milieu de peloton qui veulent rester dans le coup n’ont pas vraiment le choix d’accroître leurs dépenses elles aussi pour suivre la parade.

Cela dit, les joueurs ne semblent pas avoir obtenu de garanties très solides pour empêcher les dirigeants d’équipes de continuer à couler volontairement au classement.

Une loterie à six équipes a été instaurée au repêchage pour les organisations les moins performantes. Il sera donc impossible aux perdants invétérés de s’assurer des meilleurs rangs de sélection. Et il leur sera en plus interdit de participer à cette loterie plus de deux années consécutives.

Bref, ces gains se seraient avérés extraordinaires si les joueurs n’avaient pas subi tant de reculs au cours de la dernière décennie. Dans le cas qui nous occupe, il faudra toutefois attendre avant de juger s’il s’agit véritablement d’une victoire pour le syndicat. Au final, cette négociation n’aura peut-être servi qu’à corriger des erreurs commises lors des deux négociations précédentes.

Quant aux propriétaires, ils sortent de cet exercice sans la moindre égratignure.

Les gains consentis aux joueurs ne leur coûteront pas grand-chose puisqu’ils seront en partie financés par l’admission de deux équipes supplémentaires en éliminatoires. Douze équipes y prendront dorénavant part au lieu de 10.

Les propriétaires ont aussi obtenu le droit d’apposer des écussons et des autocollants publicitaires sur les uniformes et les casques des joueurs. Cette calamité, au fil des ans, devrait aussi constituer une nouvelle source de revenus intéressante pour l’industrie du baseball.

Un vieil adage veut que la négociation soit l’art du compromis. Quand on y regarde de près, les propriétaires n’ont pas eu à en faire beaucoup durant ce lock-out.

Leur poule aux oeufs d’or est intacte.