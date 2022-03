Les Maple Leafs remontent, mais flanchent en prolongation face aux Coyotes

Jakob Chychrun a marqué son deuxième but de la soirée lors de la prolongation pour donner une victoire de 5-4 aux Coyotes de l'Arizona sur les Maple Leafs de Toronto, jeudi.

Les Coyotes ont laissé filer une avance de 4-1 en troisième période, mais ont réussi à s'accrocher pour remporter une quatrième victoire de suite.

Alex Galchenyuk a obtenu un but et une mention d'aide, alors que Travis Boyd et Christian Fischer ont complété le pointage pour les Coyotes (18-35-4). Scott Wedgewood a repoussé 34 lancers dans la victoire.

Auston Matthews a accentué son avance au sommet du classement des buteurs de la LNH avec 44e but de la saison dans le camp des Leafs (37-16-5).

Alexander Kerfoot, un but et une aide, Pierre Engvall et William Nylander ont aussi trouvé le fond du filet. Petr Mrazek, chancelant devant sa cage, a cédé 4 fois sur 12 tirs, ce qui l'a cloué au banc en milieu de deuxième période.

Rappelé d'urgence à la suite d'une blessure au gardien numéro un Jack Campbell, le Suédois Erik Kallgren a effectué sept arrêts en relève à Mrazek.

Chychrun a enfilé le but vainqueur en recevant une passe de Matias Maccelli après que Matthews eut estimé avoir subi de l'obstruction sur son repli défensif. Le joueur vedette des Maple Leafs ne s'est d'ailleurs pas retenu pour enguirlander les officiels pendant que les Coyotes célébraient leur victoire.

Accusant un retard de 4-1 après 40 minutes, les Maple Leafs ont entrepris leur remontée quand Kerfoot a marqué son 10e de la saison à 3:38 de la troisième période. Puis, Matthews s'est ensuite amené seul devant le gardien pour toucher la cible à 8:07. Nylander a mis la touche finale en créant l'égalité 10 secondes plus tard.