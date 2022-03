Kim Clavel veut donner sans recevoir

Clavel a fait osciller le pèse-personne à 107,8 lb, contre 106,6 lb pour sa rivale, en vue de leur duel pour l'obtention du titre WBC Silver des mi-mouches (108 lb).

Après s’être accordé quelques minutes pour se réhydrater, Clavel a réitéré à quel point le combat de vendredi est important pour elle.

Le poids est fait. La première bataille est gagnée. J’ai bu. Ce soir, je vais bien manger et bien dormir. Le face-à-face en personne est enfin fait, chose qu’on n’avait pas pu faire avant. Demain, on se revoit dans le ring , a-t-elle d’abord lancé, non sans un certain soulagement dans le regard et dans la voix.

Même si elle aurait bien aimé affronter tout de suite la championne WBC Yesenia Gomez, Clavel a insisté sur le fait que cela n’avait en rien changé sa préparation.

« On s’était tellement mis en tête que Gomez, ce serait le 11 mars, que lorsqu’ils nous ont annoncé qu’elle voulait plus de temps, nous étions déjà dans l’engrenage [pour ce combat]. Nous n’avons rien changé. Ce qui a servi durant ce camp va servir demain et servira dans un éventuel combat contre la championne du monde. » — Une citation de Kim Clavel, boxeuse et championne WBC Silver des mi-mouches

Tout en admettant qu’il y a quand même une grosse marche d’écart entre Gomez et Valverde, à qui elle se mesurera vendredi soir, Clavel a répété qu’elle va présenter une défense plus hermétique.

Pas question pour moi de prendre des coups pour rien. C’est important de rester en santé et d’avoir une longue carrière. C’est beau, faire des guerres, c’est beau, être offensif, mais la défensive, c’est super important aussi , a expliqué la boxeuse de 31 ans.

Elle ne souhaite surtout pas sortir du ring en ayant le visage aussi tuméfié qu’il l’était à l’issue de son combat du 28 août dernier, quand elle a mis la main sur cette ceinture WBC Silver contre la Mexicaine Maria Soledad Vargas.

« C’est important. Pas de coups gratuits. On ne s’abaisse pas à son niveau. Je garde ma qualité de boxe. On écoute les conseils de l’entraîneur [Danielle Bouchard]. La minute entre chaque round est importante. Si on met tout ça en œuvre, ça va être un bon combat. » — Une citation de Kim Clavel

Le gala de vendredi sera le 167e organisé par le Groupe Yvon Michel (GYM) et le 68e dans l’enceinte du Casino de Montréal pour le promoteur dont l'organisation fête ses 18 ans.