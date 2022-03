Le championnat de F1 ne sera pas diffusé en Russie

La rupture du contrat qui liait Formula One au diffuseur Match TV et le blocage de F1TV sont une nouvelle étape dans les sanctions symboliques imposées à la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, après la suppression de son Grand Prix et le remplacement du pilote russe Nikita Mazepin au sein de Haas.

Dans le domaine du soccer, les championnats de France et d'Angleterre ont également suspendu leur diffusion dans le pays.

Au premier jour des seconds essais de présaison à Bahreïn, jeudi, le pilote allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) est entré en piste avec un casque aux couleurs de l'Ukraine.

Ce casque blanc barré de bleu et de jaune comporte également une colombe, un signe de la paix, les mots No War ( Non à la guerre ) et les paroles de la chanson Imagine de John Lennon.

À l'initiative de l'Association des pilotes de Grands Prix, la GPDA, 18 des titulaires en F1 (à l'exception du Britannique Lewis Hamilton et du Danois Kevin Magnussen) ont posé derrière un drapeau ukrainien et une bannière portant les mots No War sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn, mercredi. Tous portaient également un chandail barré des mots No War .

Hamilton s'est aussi exprimé sur Instagram : Je suis de tout cœur avec le courageux peuple d'Ukraine qui défend fermement ses valeurs de liberté et de paix , a-t-il notamment écrit avant d'appeler à soutenir un regroupement d'ONG britanniques.

Les seconds essais de présaison se déroulent à Bahreïn de jeudi à samedi avant le premier GP de la saison, sur le même circuit, la semaine suivante.