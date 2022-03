Connor McDavid donne la victoire aux Oilers en prolongation

Associated Press

Connor McDavid a donné la victoire aux Oilers d’Edmonton mercredi en inscrivant le but vainqueur en prolongation lors d’un match contre les Capitals de Washington.

La marque finale est de 4-3.

McDavid s’est élancé lors d’un deux contre un à 3 min 27 s de la prolongation pour inscrire son 30e but de la saison.

Brad Malone a récolté un but et une aide. Kailer Yamamoto et Cody Ceci ont été les autres marqueurs des Oilers qui mettent ainsi fin à une série de trois défaites d’affilée.

T.J. Oshie a trouvé deux fois le fond du filet dans la défaite des Capitals.

La communauté ukrainienne est très importante en Alberta, d’ailleurs de nombreux spectateurs arboraient du bleu et du jaune en hommage à leurs racines. La réaction a encore une fois été très forte lorsqu'un chœur ukrainien a entonné l’hymne national avant le match.

Alex Ovechkin, joueur russe qui affiche toujours une photo de lui avec le président Vladimir Poutine sur son compte Instagram, a été hué chaque fois qu’il a touché la rondelle.

Les Capitals vont terminer leur voyage de trois matchs sur la route vendredi alors qu’ils seront à Vancouver. Quant aux Oilers, l’équipe affrontera le Lightning de Tampa Bay samedi, toujours à Edmonton.