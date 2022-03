Fred VanVleet aide Toronto à signer une importante victoire

VanVleet a récolté 26 points, dont 21 en première demie.

Il avait raté cinq matchs en raison d'une contusion au genou droit.

Auteur de six rebonds et deux vols, le meneur de jeu a été trois en huit pour les tirs de trois points et neuf en dix au chapitre des lancers francs.

La présence de VanVleet a donné beaucoup de tonus aux Raptors; il a donné le ton en obtenant six points dans les premières 3 min 38 s.

Il a disputé en moyenne 38,2 minutes par match cette saison, un sommet dans la NBA. Mercredi, il a passé 34 minutes sur le terrain.

VanVleet est au 3e rang de la ligue avec 211 réussites de 3 points.

Pascal Siakam et Scottie Barnes ont chacun fourni 20 points, tandis que Gary Trent en a amassé 17.

Une panoplie de réservistes ont bien fait, dont Precious Achiuwa. Ce dernier a réussi 3 tirs au long cours, en route vers une soirée de 13 points.

Un de ses trois rebonds a été purement spectaculaire, reflet de l'intensité des siens.

Les Raptors ont mis fin à une série de trois défaites, eux qui tentent de rester en 7e place dans l'Est. Le coussin est de deux matchs et demi devant Brooklyn.

L’équipe de Nick Nurse va jouer à Phoenix vendredi et à Denver samedi.

Chez les Spurs, Keldon Johnson a inscrit 27 points, deux de plus que Dejounte Murray.

L'entraîneur Gregg Popovich devra attendre avant de passer à l'histoire; lui et Don Nelson restent à égalité au sommet avec 1335 victoires, en saison régulière.