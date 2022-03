Le parcours de Vasek Pospisil à Indian Wells se termine en qualification

Pospisil est classé 129e à l'ATP, Kokkinakis 97e.

L'Australien a signé 12 as, six de plus que le Britanno-Colombien.

Pospisil a commis cinq des huit doubles fautes de la rencontre.

Kokkinakis a eu le dessus 3-2 pour les bris.

En double, Gabriela Dabrowski, d'Ottawa, et Giuliana Olmos, du Mexique, affrontent mercredi soir Kveta Peschke et Tereza Mihalikova, Tchèque et Slovaque, respectivement.

En simple, les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont un laissez-passer jusqu'en deuxième ronde.

Auger-Aliassime est la neuvième tête de série, Shapovalov la 13e.