Fédérations sportives : de plus en plus de femmes autour de la table

Les gens acceptent davantage les échecs masculins dans les postes de leadership que les insuccès des femmes, souligne Susan Auch. Quand j’ai débuté, j’ai entendu des rumeurs sur moi et la présidente du conseil d’administration : "Deux femmes et deux anciennes athlètes, combien de temps ça va durer?" C’est terrible!

Mais les choses ont changé, affirme la directrice général. Ce genre d’opinion n’est plus lancé à voix haute. Enfin, l’espère-t-elle. Cinq ans plus tard, elle est toujours bien en selle à la tête de Patinage de vitesse Canada.

D’ailleurs, quand il s’agit de postes de hauts gestionnaires occupés par des femmes au sein des organismes de sports financés à l’échelle du Canada, les chiffres sont favorables.

Selon une enquête publiée par Femmes et sports au Canada, 47 % des femmes occupent des postes de PDG au sein des 90 organismes sondés, une hausse de 5 points par rapport à l’an passé. Et 49 % des employés qui relèvent directement du PDG sont des femmes.

Représentation du personnel dans les organismes nationaux de sport, organismes de services multisports et des instituts canadiens du sport. Comparaison entre 2021 et 2022. Publié dans Les femmes et le leadership dans le sport : Instantané de 2022. Photo : Femmes et sports au Canada

En fait, le sport fait mieux que le secteur privé en matière d’équité où elles sont 18 % à exercer de telles fonctions au sein des sociétés cotées à la Bourse de Toronto (TSX) et des sociétés assujetties aux exigences de divulgation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

« C’est incroyablement encourageant. Mais nous ne parvenons pas à ces chiffres par hasard et nous ne les maintiendrons pas par hasard. » — Une citation de Allison Sandmeyer-Graves, directrice générale de Femmes et sport au Canada

S’il y a des efforts concertés pour y arriver, certains organismes traînent de la patte à ce chapitre. Chez Athlétisme Canada, on compte 10 employés féminins sur 28 et une seule femme occupe un des 5 postes décisionnels. On veut faire mieux. Surtout que cette fédération de 30 000 membres compte autant de femmes que d’hommes.

C'est une prise de conscience. Et ce n'est certainement pas qu'on travaillait contre ça, affirme Mathieu Gentes, chef de la direction par intérim d’Athlétisme Canada. Il y a quelque chose qui cloche quelque part dans le système. Si tu n'inclus pas ça comme une des priorités, peut-être que tu auras du succès, mais ce sera par accident. Est-ce que ça va durer?

Depuis 2019, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du sport ont établi une stratégie pour obtenir une parité des genres d’ici décembre 2024.

Des fonds sont donc consacrés par Sports Canada pour venir en aide aux différents organismes. Et chez Athlétisme Canada, on en profite.

Depuis septembre dernier, Athlétisme Canada a mis sur pied un comité de la diversité, de l’équité et de l’inclusion qui élabore un plan d’action à ce chapitre et qui sera présenté à l'assemblée générale annuelle à la mi-mai.

Pour sa part, Susan Auch note qu’il n’y avait pas de femmes à des postes décisionnels à son arrivée au sein de Patinage de vitesse Canada. La parité hommes-femmes est survenue plutôt naturellement, raconte-t-elle, même si des mesures font aussi partie du plan stratégique de PVC.

Mais il y a toujours du travail à faire, selon elle.

« Je souhaite bien sûr embaucher le meilleur personnel, mais les meilleurs candidats ne postulent pas toujours. Alors, comment faire en sorte que les femmes postulent pour ces postes disponibles et qu’elles aient aussi leur chance? J’ai donné des prénoms androgynes à mes enfants, car je ne croyais pas qu’ils auraient une chance égale pour un emploi. Triste, non? » — Une citation de Susan Auch, directrice générale de Patinage de vitesse Canada

Plus de femmes autour de la table

Là où les progrès sont les plus notables quant à la représentation féminine, c’est au sein des conseils d’administration des fédérations nationales.

Ainsi, on rapporte que 41 % des membres des CA sont des femmes (en hausse de 2 points). Et surtout, 38 % des personnes qui président les CA sont maintenant des femmes, un gain de 10 points dans l’ensemble des organismes, et de 11 points chez les fédérations nationales.

Représentation au sein des conseils d'administration des organismes nationaux de sport, organismes de services multisports et des instituts canadiens du sport. Comparaison entre 2021 et 2022. Publié dans Les femmes et le leadership dans le sport : Instantané de 2022. Photo : Femmes et sports au Canada

Là-dessus, Athlétisme Canada dit avoir fait ses devoirs.

« C'est simple, on est allé recruter. On a fait un effort supplémentaire pour recruter des femmes. » — Une citation de Mathieu Gentes, chef de la direction par intérim

Reste que 21 % des organismes canadiens comptent toujours moins de 30 % de femmes au sein de leur conseil d’administration. Comme Hockey Canada qui n’avait même aucune femme en 2020. Il y a maintenant deux membres féminins sur dix.

Tout ça peut nuire à la réputation aujourd’hui, souligne Allison Sandmeyer-Graves, de Femmes et Sport au Canada. Hockey Canada s’en est rendu compte et a fait en sorte d’améliorer la situation.

Une influence positive

Mais au-delà de ce risque, du nombre de femmes et des opportunités qui leur sont données, il y a un sport plus en santé qui résulte de la présence féminine au sein des conseils d'administration.

Selon les recherches, relate Allison Sandmeyer-Graves, là où il y a au moins 30 % de femmes au CA, il y a une meilleure gestion de risque, une volonté d’apporter des points de vue différents, une meilleure gestion financière et moins de roulement de personnel. Tous des éléments qui ont contribué à mieux gérer la pandémie.

Cette parité au sein du conseil d'administration, Susan Auch cherche à l’atteindre chez PVC qui compte trois femmes sur huit actuellement. Mais elle avouera au cours de la conversation que son expérience au sein du CA a été éprouvante pour elle.

« Je sentais que je n’avais pratiquement pas d’impact. Les femmes ne sont pas entendues comme les hommes. Au chapitre de la gouvernance, on a encore du chemin à faire en termes d’équité. » — Une citation de Susan Auch, directrice générale de Patinage de vitesse Canada

Et les entraîneuses?

Un problème criant persiste pour plusieurs fédérations sportives : la présence d’entraîneuses de haute performance. Plus on monte les échelons, plus c’est difficile d’y retrouver des femmes.

On nomme une équipe nationale, puis sur 10 entraîneurs, des fois on est chanceux s'il y a une femme, explique Mathieu Gentes. Mais 50 % des athlètes sur l'équipe sont des femmes.

On a donc établi chez Athlétisme Canada un programme de mentorat auprès des femmes qui a commencé l’automne dernier. Même chose du côté de PVC où là aussi, les voyages peuvent être contraignants.

La fédération a ainsi formé des équipes d’entraîneurs. Ce qui pourrait encourager plus de femmes à joindre les rangs, espère la patronne Susan Auch.

Si les récents chiffres peuvent être encourageants quant à la représentation féminine au sein de nos instances sportives, rien n’est acquis.

Pour Susan Auch, la bataille sera aussi plus facile en continuant de recruter des alliés à la cause : les hommes.

Tout peut changer rapidement, prévient Allison Sandmeyer-Graves. Et la lutte doit se faire sur plusieurs fronts.