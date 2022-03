Lundi, la NFL a annoncé que le receveur de passes des Falcons d’Atlanta, Calvin Ridley, avait été suspendu pour un minimum d’un an pour avoir parié trois fois, sur une période de cinq jours, en novembre 2021.

Ridley n’était pas dans l’entourage des Falcons quand il a décidé de parier. Il avait alors momentanément quitté l’équipe en raison d’un problème de santé mentale.

Selon plusieurs sources, il aurait notamment parié 1500 $ sur une victoire des Falcons. Ses deux autres mises auraient été faites dans d’autres disciplines sportives que le football de la NFL.

Depuis le scandale des Black Sox en 1919 (huit joueurs des White Sox de Chicago avaient été bannis à vie du baseball pour avoir délibérément perdu la série mondiale face aux Reds de Cincinnati), les circuits professionnels nord-américains déploient énormément d’efforts pour tenir leurs athlètes loin des preneurs aux livres.

Dans l’échelle de valeurs du sport professionnel, parier sur un match de sa ligue ou de sa propre équipe est en quelque sorte la faute la plus grave que puisse commettre un athlète. Parce que cette pratique menace l’intégrité du sport, la confiance du public et, bien sûr, les revenus de l’industrie.

Calvin Ridley est ainsi devenu le deuxième joueur de la NFL, en trois ans, à se faire épingler pour avoir fait des paris sportifs.

Calvin Ridley Photo : Getty Images / Michael Reaves

En 2019, un demi défensif des Cardinals de l’Arizona Josh Shaw, avait été suspendu pour la fin de la saison 2019 et pour l’entièreté de la saison 2020 parce qu’il avait parié, notamment, sur un match de son équipe.

Puisque ça faisait très longtemps que la NFL n’avait pas été confrontée à cet épineux problème, il est intéressant de se demander si on commence à voir surgir la pointe d’un iceberg.

Quel a été l’élément déclencheur? Il est difficile de faire abstraction d’une décision que la Cour suprême des États-Unis a rendue en 2018 et qui a instantanément métamorphosé le monde du sport nord-américain. La Cour avait alors statué que tous les États américains avaient le droit d’autoriser les paris sportifs sur leur territoire et que l’exclusivité dont jouissait le Nevada ne tenait plus.

Depuis ce temps, pas moins de 30 États ont légalisé les paris sportifs. Et des milliards de dollars ont commencé à pleuvoir dans cette industrie. Le magazine Forbes rapportait récemment qu’en 2021, les Américains ont parié une somme record de 57,22 milliards sur des événements sportifs et qu’il s’agissait d’une hausse de 165 % par rapport à 2020.

Ce loisir est donc en train de s’implanter dans les moeurs à la vitesse grand V.

Jusque-là, les grands championnats professionnels avaient toujours combattu les paris sportifs comme la peste. Toutefois, dès la publication de la décision de la Cour suprême, ils ont spectaculairement changé leur fusil d’épaule.

Pour profiter de cette nouvelle manne, ils se sont associés aux maisons de paris (comme DraftKings, FanDuel, Caesars, BetMGM, PointsBet, etc.) au point où les deux industries semblent aujourd’hui indissociables. Elles se promeuvent l’une et l’autre.

Selon diverses sources, à elle seule, la NFL empoche déjà quelque 270 millions de dollars par an en raison de ses liens avec les casinos et les maisons de paris.

Ce cancer s’est naturellement répandu au-delà des ligues, jusque dans les sections des sports et sur les écrans d’un grand nombre de quotidiens et de réseaux de télévision. Ces médias voient ainsi déferler de nouveaux revenus publicitaires inespérés.

Au Canada, le parlement a décidé de s’engager dans cette voie en avril 2021 en légalisant les paris sportifs sur des matchs uniques. Auparavant, seuls les paris combinés (par exemple, sur les résultats de trois matchs) étaient autorisés au pays.

Au bout du compte, il est désormais extrêmement difficile pour un amateur de sport de s’informer ou de regarder un match de sport professionnel sans être incité à parier.

Plusieurs médias ont même développé des sous-sections sportives qui s’adressent spécifiquement aux parieurs. Et de grands diffuseurs admettent étudier la possibilité de changer le format de leur programmation afin que les téléspectateurs puissent être informés en direct de l’évolution des cotes.

Ce faisant, tous ces acteurs de l’univers sportif se trouvent à accentuer les importants problèmes sociaux (faillites, endettement, recours au crime organisé pour financer des dettes, violence familiale, etc.) qui découlent inévitablement d’une aussi importante recrudescence du jeu.

Tout cela nous ramène à Calvin Ridley et Josh Shaw.

Les athlètes professionnels se font rappeler chaque année, par les services de sécurité de leur ligue, qu’il leur est interdit de parier. On leur souligne constamment qu’ils encourent de sévères suspensions et des pertes de salaires gigantesques s’ils franchissent cette ligne.

Malgré ces restrictions, la NFL a épinglé deux de ses joueurs depuis que les paris sportifs ont envahi l’espace public. Et il est difficile de croire que de nombreux autres athlètes, plus inventifs, ne contournent pas le système.

Si l’on part du principe que ce qui se passe dans le monde du sport est le reflet des courants qui traversent la société, et si l’on tient compte du fait que des centaines de millions de nord-américains sont désormais quotidiennement exposés aux paris sportifs, il y a probablement beaucoup de gens qui souffrent depuis que la Cour suprême américaine a ouvert les vannes en 2018.

Tous ces milliards qu’encaissent les maisons de paris et les ligues de sport proviennent forcément de quelque part.