Russell Wilson prendrait la direction de Denver

Ce dernier serait à l’étape de donner son accord, lui qui bénéficie d'une clause de non-échange. Les autres détails ne sont pas encore connus.

Russell Wilson a dirigé l'attaque des Seahawks pendant 10 saisons, les menant à une conquête du Super Bowl en 2014, contre Denver. Il a participé neuf fois au Pro Bowl, et il quitterait Seattle avec la meilleure fiche pour les 10 premières saisons d’un quart-arrière.

Plusieurs rumeurs circulaient à propos de l’avenir de Russell, et ce n’était pas un secret de Polichinelle que les Broncos se cherchaient activement un quart.

Toujours selon Schefter, il n’y aurait pas de lien de cause à effet entre cet échange et la prolongation de contrat d’Aaron Rodgers à Green Bay, annoncée plus tôt mardi.