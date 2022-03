Le tournoi d’Indian Wells porte bien son surnom de paradis du tennis. Le site est extraordinaire et il fait presque toujours beau et chaud dans le désert californien. Regarder un match de tennis devant un coucher de soleil sur les montagnes, entre deux palmiers, a quelque chose de magique.

J’y étais allé en vacances en 2013. Sept ans plus tard, Radio-Canada m’y a renvoyé en mars 2020 pour couvrir le tournoi et préparer des reportages avec les athlètes canadiens en vue des Jeux de Tokyo quelques mois plus tard.

En mars 2020, Bianca Andreescu s’apprêtait à effectuer un retour au jeu et à défendre le premier titre important de sa carrière remporté un an plus tôt. Le tournoi allait dévoiler une murale à son effigie, comme le veut la tradition à Indian Wells.

Félix Auger-Aliassime, tout comme cette année d’ailleurs, venait d'atteindre la finale de deux tournois de suite à Rotterdam et à Marseille. À la différence qu’il s’est imposé en février à Rotterdam contre Stefanos Tsitsipas. Et il est aujourd’hui 9e au monde alors qu’il était déjà 20e à l’époque, à 19 ans.

Nous étions partis, mon caméraman Étienne et moi, très tôt de Montréal le 8 mars. Après un long vol vers Los Angeles et une balade en voiture de deux heures vers Palm Springs, nous avions récupéré nos accréditations sur le site du tournoi. Tout semblait normal.

On y a d’ailleurs croisé Valérie Tétreault de Tennis Canada. Elle aussi voulait profiter du fait que toutes les grosses pointures canadiennes étaient sur place pour tourner des vidéos corporatives pour des commanditaires.

On avait aussi croisé un couple de jeunes retraités québécois, venus réaliser un rêve en assistant au tournoi. Ils faisaient le tour des États-Unis en motorisé et avaient très hâte de voir les Canadiens en action.

Il faut dire que des amateurs de tennis du monde entier se donnent rendez-vous à Indian Wells chaque année.

Le lundi, nous devions d’ailleurs réaliser une entrevue avec le directeur du tournoi, l’ancien joueur Tommy Haas. La responsable des communications n’avait pas répondu à nos messages au cours de la journée du dimanche. Il y avait plus urgent à régler visiblement.

Une fois nos démarches terminées en début de soirée, on avait finalement pu s’installer au restaurant pour déguster un pizza-ghetti (quelle erreur d’avoir commandé ça) pas particulièrement mémorable.

L’appel téléphonique de mon affectateur Simon Cremer, qui a bouleversé notre souper, lui, l’a été.

Tu as vu la nouvelle? Le tournoi vient d’être annulé!

J’ai cru à la boutade. L’ami Simon maîtrise cet art exquis de l’ironie. Cette fois, il était sérieux.

La COVID-19 venait de faucher un premier événement sportif d’importance en Amérique du Nord parce qu’un cas avait été découvert dans la région. Un seul cas avait créé une onde de choc extraordinaire.

Mais parce que le tournoi accueille des spectateurs de partout dans le monde, les autorités locales craignaient qu’il devienne un événement super-propagateur.

Et un claquement de doigts, notre semaine au paradis du tennis venait de prendre le bord.

Sans même finir mon pizza-ghetti et mon baril de cola (j’avais commandé un grand format, autre erreur), on est parti en catastrophe faire une entrevue avec Sylvain Bruneau, l’entraîneur de Bianca Andreescu à l’époque.

Les deux mangeaient aussi au restaurant, mais à l’autre bout de la ville et assurément pas un pizza-ghetti. Bruneau ne savait pas trop, comme nous tous, comment réagir à l’annulation, ni quels seraient les impacts sur la suite de la saison.

Après une trop courte nuit, mon caméraman et moi étions de retour sur le site du tournoi vers 5 h 30 pour faire une intervention à RDI. L’accès au site était complètement interdit. Il a fallu nous installer en bordure de la route, probablement illégalement, à côté d’une équipe de télévision locale.

Au cours des deux journées suivantes, nous sommes restés malgré tout à Indian Wells pour faire nos entrevues préolympiques prévues avec Félix Auger-Aliassime et Bianca Andreescu.

Félix et son équipe avaient loué une maison. En y entrant, il m’avait accueilli spontanément en me tendant la main. Il est, deux ans plus tard, le dernier athlète à l’avoir fait.

Après l’entrevue, j’avais discuté avec l’agent de Félix, Bernard Duchesneau. Je lui ai demandé s’il pensait que le tournoi de Miami, prévu dans deux semaines, pouvait être annulé aussi.

Il m’avait répondu qu’il avait l’impression que le tennis allait s’arrêter pour toute la saison de terre battue, jusqu’à Roland-Garros à la fin mai.

Je l’avais trouvé un peu alarmiste de prédire ce scénario pessimiste. C’était du jamais vu. Or, son scénario était finalement optimiste. Même les Jeux olympiques ont dû être reportés d’un an.

Le tennis professionnel a finalement repris seulement cinq mois plus tard, en août 2020, à huis clos au tournoi de Cincinnati, exceptionnellement disputé sur le site des Internationaux des États-Unis à New York.

En mars 2021, le tournoi d’Indian Wells a de nouveau été balayé du calendrier par une nouvelle vague de la pandémie et a été reporté au mois d’octobre. Il a été disputé seulement devant la moitié du public habituel.

Cette semaine, le public fera son retour en force dans les gradins.

Le paradis du tennis reprendra ses droits après deux ans de purgatoire.