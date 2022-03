Les femmes en boxe sont « là pour rester »

Alors qu'elle s'apprête à défendre sa ceinture WBC Silver des mi-mouches et faire un pas de plus vers son objectif ultime d'un titre mondial, Kim Clavel constate avec bonheur à quel point les portes et mêmes des avenues plus larges sont en train de s'ouvrir pour les femmes dans le monde de la boxe.

En cette Journée internationale des femmes, elle se réjouit non seulement de ce qu'elle observe à l'avant-plan de son sport, mais aussi du phénomène irrésistible qui s'est installé partout sur la planète sport.

Je trouve qu’on est dans une belle ère de boxe féminine, de sport féminin en général. On a juste à regarder aux derniers Jeux olympiques, la majorité des médailles canadiennes ont été remportées par des femmes. On a vu le succès de l’équipe de hockey féminin , s'est-elle empressée de souligner, lundi, en marge de la conférence de presse faisant la promotion de la soirée de vendredi, dont elle fera la finale, au Casino de Montréal.

On a beaucoup plus de visibilité, et ça, c’est grâce à vous, les médias. Je pense que c’est aussi à cause de nos performances. On a vu Leylah Annie Fernandez gagner à Monterrey. C’est exceptionnel. Je suis fière d’elle. Je pense que la relève, les jeunes filles qui sont en arrière de nous doivent se sentir inspirées par les athlètes féminines et elles en ont beaucoup de qui s’inspirer.

Kim Clavel n'est pas de celles qui pensent que la bataille a déjà été gagnée. Elle reconnaît trouver sa propre inspiration auprès de son entraîneuse Danielle Bouchard, de l'ex-athlète et maintenant gestionnaire engagée qu'est Ariane Fortin et d'une femme accomplie comme Chantal Machabée, qui continuent de briser des barrières et d'ouvrir une voie pour les générations futures.

« Il y a toujours place à amélioration et c’est une femme à la fois, un sport à la fois, un round à la foi, une minute à la fois. Il faut continuer de se prouver pour montrer qu’on a notre place dans le sport autant que les hommes. On a vu Danièle Sauvageau, on a vu plusieurs femmes prendre leur place dans l’histoire et ça ne fait que commencer. » — Une citation de Kim Clavel, championne WBC Silver des mi-mouches

D'ailleurs, elle se voit poursuivre sa carrière dans le monde de la boxe une fois qu'elle aura raccroché ses gants.

J’ai toujours aimé le monde du matchmaking. Je me verrais être matchmaker. Je parle français, anglais, espagnol. Ça pourrait m’aider. C’est quelque chose que j’aime parce que je trouve que c’est l’art d’un combat que de trouver le meilleur match qui va plaire aux fans. C’est quelque chose que j’aimerais faire éventuellement , a-t-elle reconnu.

Là pour rester

Le promoteur et patron du Groupe Yvon Michel va plus loin en attribuant aux femmes la survie même de la boxe dans les plus hautes instances au moment où elle était menacée de disparaître et de tomber dans l'oubli.

C’est une tendance qui ne partira pas. Si la boxe est encore aux Jeux olympiques, c’est parce que les femmes y ont été inscrites pour tendre vers l’équité entre les athlètes masculins et féminins aux Jeux. Sans son volet féminin, la boxe aurait tout simplement disparu. Ç’aurait été un coup dur pour l’ensemble de l’industrie (professionnelle).

Pour Yvon Michel, les femmes ont su développer un aspect de la boxe qui leur est unique. Moins fortes que les hommes, elles ont eu à travailler de façon différente pour susciter l'intérêt des amateurs.

« On se rend compte qu’elles ont leur place, un peu différemment des gars. Elles apportent une vision beaucoup plus technique. Il y a moins de victoires par K.-O., donc ça les oblige à être en meilleure condition physique. Il n’y a pas beaucoup de raccourcis chez les femmes. » — Une citation de Yvon Michel, promoteur et président Groupe Yvon Michel (GYM)

On remarque aussi qu’elles sont des ambassadrices incroyables. Ici au Québec, avec Kim et Marie-Eve Dicaire, tout ce qu’elles font, tout ce qu’elles disent rejaillit de façon positive sur toute l’industrie et les hommes en profitent également.

Michel en veut aussi pour preuve l'intérêt des grands diffuseurs pour la boxe féminine. Cela se traduit par des occasions professionnelles inédites.

Au niveau des performances, plus ça va, plus il y a de bonnes boxeuses. Il y a de la profondeur dans les classements. Et là, pour la première fois de l’histoire, deux femmes, Amanda Serrano et Katie Taylor, qui vont faire une finale au Madison Square Garden, à New York, et les deux vont être payées plus d’un million de dollars , a-t-il souligné avec enthousiasme.

La boxe féminine est là pour rester. Ça va faire comme au tennis féminin. Le tennis masculin est spectaculaire, mais il y a de place pour le tennis féminin qui est rendu très, très loin , a renchéri le promoteur.

Kim Clavel, Marie-Eve Dicaire et Marie-Pier Houle sur une affiche réclamant des rounds de 3 minutes pour la boxe féminine. Photo : Courtoisie Groupe Yvon Michel

Mardi matin, sur les médias sociaux, le Groupe Yvon Michel a publié une affiche réclamant que les rounds de trois minutes soient adoptés en boxe féminine, présentement limitée à des reprises de deux minutes.