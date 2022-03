L’ATP impose une probation d’un an à Alexander Zverev

Le troisième joueur mondial et médaillé d'or des Jeux de Tokyo , Alexander Zverev, a été soumis à une probation d'un an par le circuit de l'ATP, lundi, pour avoir violemment frappé la chaise de l'arbitre de plusieurs coups de raquette après sa défaite en double à Acapulco.

Si Zverev est à nouveau puni pour une violation du code de conduite par une amende pour comportement antisportif ou tout autre geste d'abus verbal ou physique envers un officiel, un adversaire, un spectateur ou toute autre personne sur le site d'un événement de l'ATP, il sera suspendu pour une période de huit semaines et devra payer une amende supplémentaire de 25 000 $.

En plus de la probation, l'Allemand de 24 ans a aussi écopé d'une suspension de deux mois avec sursis. Il pourra disputer le tournoi d'Indian Wells et il a jusqu'à vendredi pour faire appel de la décision du vice-président responsable de l'application des règles de l'ATP, Miro Bratoev.

Bratoev a mené une enquête sur l'incident survenu au Mexique le mois dernier et a déterminé que Zverev avait commis des gestes qualifiés de conduite aggravée, selon la section des fautes graves du code de conduite de l'ATP.

L'ATP a expliqué la sanction décernée à Zverev comme étant une suspension et une amende, mais que celles-ci sont retenues jusqu'à ce que son comportement justifie qu'elles lui soient imposées. La période de probation prendra fin le 22 février 2023.

En raison de son expulsion du tournoi à Acapulco après son geste, Zverev a déjà dû payer une amende de 40 000 $ en plus de perdre plus de 30 000 $ en bourses et tous les points au classement qu'il aurait dû récolter.