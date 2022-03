Auston Matthews marque son 40e but de la saison

Matthews et ses compagnons de trio, Mitch Marner et Michael Bunting, ont tous récolté un but et une aide.

Ilya Mikheyev et Alexander Kerfoot ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Maple Leafs, qui ont stoppé à deux leur série de revers. Le défenseur T.J. Brodie a obtenu deux mentions d'assistance.

Elvis Merzlikins, qui a entamé son troisième match en quatre jours pour les Blue Jackets, a réalisé 28 arrêts. Ç'a n'a pas été suffisant pour empêcher la troupe de Brad Larsen de subir un troisième revers consécutif.

Sean Kuraly, Oliver Bjorkstrand, Jack Roslovic et Patrik Laine ont touché la cible pour les Blue Jackets.

Gustav Nyquist et Max Domi se sont faits complices de deux buts des Jackets.