Leylah Annie Fernandez mènera l’équipe canadienne à la Coupe Billie-Jean-King

Fraîchement auréolée du deuxième titre professionnel de sa carrière, le deuxième en deux ans à Monterrey au Mexique, Fernandez goûtera au plaisir de représenter son pays en compétition par équipe pour la toute première fois au Canada.

Si elle a connu beaucoup de succès en rouge et blanc, avec notamment une victoire contre la Suisse Belinda Bencic en 2020, alors 5e mondiale, elle pourra enfin se battre au diapason d’une foule partisane.

Sylvain Bruneau, le chef du tennis féminin professionnel et de transition chez Tennis Canada, se réjouit de l’occasion qui se présentera à Vancouver.

Sylvain Bruneau Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Depuis ses débuts en Fed Cup, c’est une meneuse à sa façon, explique l’entraîneur. Ce n’est pas la fille qui fait de grands discours ou qui prend beaucoup de place dans le vestiaire, mais par la façon dont elle s’entraîne, par son professionnalisme à l’extérieur du terrain, elle est un exemple et elle a une influence positive pour tout le monde.

« Aux Internationaux des États-Unis, elle m’avait surpris par la manière avec laquelle elle avait géré l’électricité et l’ambiance de la foule. Même si sa personnalité est calme, elle répond très bien à l’énergie et l’effervescence de la foule. Je pense qu’elle va apprécier l’environnement de jouer à la maison, déjà qu'elle a toujours bien joué pour nous à l’extérieur du pays. » — Une citation de Sylvain Bruneau, chef du tennis féminin professionnel et de transition chez Tennis Canada

Si Bruneau n’a pas été surpris de voir Fernandez défendre son titre à Monterrey, même si la chose est difficile à réussir, encore plus pour un premier titre professionnel, il a été impressionné par sa réaction après le problème électrique survenu dans le stade en fin de match.

Lors de la troisième manche, l’éclairage s’est atténué d’un côté du terrain en plein échange et l’arbitre a laissé Camila Osorio, la rivale de Fernandez, terminer le point avec un coup gagnant qui lui donnait, de surcroît, une des cinq balles de match qu’elle a obtenues durant la finale.

Fernandez, insatisfaite de la décision de l’arbitre, a demandé de parler à la superviseure du tournoi pour comprendre, puis a ensuite patienté de longues minutes avant que les lumières ne s'allument correctement.

Cette pause forcée, aussi tard dans le match, n’était pas sans rappeler le temps d’arrêt médical demandé par Emma Raducanu en finale des Internationaux des États-Unis avant de servir pour le match.

Déstabilisée et frustrée, Fernandez n’avait alors pas caché son agacement. Or, dimanche, elle est bien restée dans sa bulle.

Je constate qu’elle prend de l’expérience juste par sa présence et son aura sur le terrain, analyse Bruneau. Je vois moins une jeune joueuse, mais de plus en plus une athlète aguerrie. Elle a été plus posée qu’à New York, elle s’est moins emportée et elle a gardé le contrôle de ses émotions. C’était la bonne chose d’appeler la superviseure pour ne pas être amère ou frustrée le reste du match. Elle a liquidé la situation de la bonne manière, elle a tourné la page et on a vu le résultat.

Leylah Annie Fernandez demeure la reine à Monterrey. Photo : Gracieuseté : WTA

Maintenant installée au 21e rang mondial, Leylah Annie Fernandez devra maintenant continuer de progresser sans pouvoir surprendre ses rivales. Avec deux titres et une finale en Grand Chelem, elle est maintenant attendue de pied ferme par ses rivales et le public. L’effet de surprise et le luxe de jouer sans pression ont disparu.

Ce sera plus complexe pour elle et c’est la réalité de toutes les joueuses émergentes, prévient Sylvain Bruneau. Tes adversaires te chassent maintenant et les attentes sont différentes. Ça fait partie de son cheminement et elle veut être dans ces bottines-là de la joueuse favorite qui veut gagner.

Un titre pour Rebecca Marino

Rebecca Marino, elle, n’est pas dans les chaussures de la favorite, loin de là. À 31 ans, la Vancouvéroise grimpe lentement les échelons du classement depuis son retour au jeu. Elle est aujourd’hui classée au 123e rang de la WTA.

Dimanche, elle a remporté la finale d’un tournoi ITF 60 à Arcadia, en Californie. Elle devrait aussi jouer en simple pour le Canada chez elle à Vancouver à la mi-avril. Bruneau se réjouit bien évidemment de ce titre et des opportunités qui attendent Marino.

Rebecca Marino Photo : AP / Mark Baker

Tennis Canada a d’ailleurs pu lui obtenir un laissez-passer pour les qualifications du tournoi de Miami à la fin mars dans un échange de bons procédés. La firme IMG, qui organise le tournoi, avait obtenu de la fédération nationale un laissez-passer pour un de ses clients, Nick Kyrgios, l’été dernier pour le tournoi de Toronto.

Je suis super content pour elle, parce qu’elle progresse doucement, mais en continu, explique Sylvain Bruneau. On veut qu’elle joue des matchs et qu’elle arrive en confiance à Vancouver. On a aussi mis un entraîneur, Isade Juneau, à sa disposition pour quelques semaines.

Cela dit, il se pourrait que Marino soit admise dans les qualifications par son classement si une demi-douzaine de joueuses se retiraient de la liste des inscrites d’ici là. Le cas échéant, Tennis Canada pourrait offrir le laissez-passer à une autre joueuse. Est-ce que Eugenie Bouchard, blessée à l’épaule depuis un an et maintenant 1461e mondiale, pourrait l’obtenir ?

Il faut qu’Eugenie reprenne la compétition tranquillement, étape par étape, précise Bruneau. Elle va peut-être venir retrouver l’équipe canadienne à Vancouver, peut-être seulement pour s’entraîner avec nous. On verra. Il ne faut pas aller trop vite si l’on veut qu’elle réussisse son retour.

Quant à Bianca Andreescu, elle n’a pas joué le moindre match depuis le tournoi d’Indian Wells en octobre. Elle ne semble pas dans les plans de Tennis Canada pour la qualification de la Coupe Billie-Jean-King à Vancouver.

Sylvain Bruneau a des nouvelles de son ancienne protégée, mais il les garde pour lui.

Je vais lui laisser le soin d’annoncer elle-même les nouvelles quand elle jugera le moment opportun de donner plus d’informations, répond Bruneau. Je ne veux pas le faire pour elle, ce ne serait pas correct de ma part.

Bianca Andreescu, aujourd’hui 44e mondial, n’a pas donné de nouvelles publiquement depuis qu’elle a annoncé qu’elle prenait une pause du tennis en décembre dernier.

Elle sentait le besoin de prendre du recul pour se refaire une santé physique et mentale, après deux années fort mouvementées.

Andreescu n’est pas inscrite au tournoi d’Indian Wells qui s’amorce cette semaine en Californie. C’est là qu’elle avait remporté le premier titre important de sa carrière en 2019.