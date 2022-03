« Je vais lui donner une leçon de boxe » - Kim Clavel

Clavel (14-0, 3 K.-O.) remontera dans un ring pour la première fois depuis le 28 août, soirée de sa conquête de la ceinture WBC Silver des mi-mouches assombrie par l’incident qui a entraîné la mort de la Mexicaine Jeanette Zacarias Zapata.

C’est parce qu’elle s’est donnée du temps pour guérir une vieille blessure que Kim Clavel aura en face d’elle la Bolivienne Mariela Ribera Valverde (11-6, 8 K.-O.).

Âgée de 35 ans, celle-ci n’a pas boxé depuis 15 mois, mais elle est tout de même sur une séquence de sept victoires, les deux dernières acquises avant la limite.

Se disant en pleine possession de ses moyens, Clavel souhaite en faire voir de toutes les couleurs à sa rivale qui n’aimerait rien de mieux que de freiner l’élan de la Montréalaise.

Je veux lui montrer qu’elle n’a pas d’affaire dans le même ring que moi. J’ai un combat de championnat du monde qui s’en vient assez rapidement et Mariela, c’est un bâton qu’on essaie de mettre dans mes roues. C’est un job à faire et je vais le faire , a d’abord lancé Clavel avant d’ajouter quelques fleurs dans le pot qu’elle destinait à Ribera Valverde.

Il ne faut pas la prendre à la légère. J’ai vu quelques vidéos d’elle. C’est une fille qui a un gros cœur. Elle va tout donner dans le ring. Elle a obtenu beaucoup de K.-O. en débordant ses adversaires parce qu’elle est agressive , a souligné Clavel.

« C’est une athlète. Elle fait de la course à pied, elle travaille en nutrition et dans le domaine du sport. Elle est dans le gym chaque jour. Elle ne va pas arriver ici en surpoids. Elle fait aussi des compétitions de fitness. Elle a un beau physique, mais ça ne m’impressionne pas. La boxe, c’est la boxe et je vais aller lui donner une leçon de boxe. » — Une citation de Kim Clavel, boxeuse, championne WBC Silver des mi-mouches

Déjà le prochain en tête

Clavel ne s’en cache pas. Difficile pour elle de ne pas songer à l’étape suivante et à ce duel de championnat du monde qui l’attend face à la détentrice de la ceinture WBC des mi-mouches, la Mexicaine Yesenia Gomez (19-5-3, 6 K.-O.).

N’eût été une blessure, ce combat aurait déjà eu lieu le 17 décembre. Par la suite, le variant Omicron est venu brouiller les cartes et ce fut au tour de Gomez de demander un peu plus de temps de préparation.

Kim Clavel s'entretient avec les journalistes à l'aube de son prochain combat face à Mariela Ribera Valverde.

Si tout avait été comme prévu, c’est contre Gomez que Clavel se serait battue vendredi soir. Qu’à cela ne tienne, le promoteur Yvon Michel a déjà deux soirées possibles en tête pour la tenue du combat tant espéré par sa protégée, le 21 avril ou le 5 mai.

Aux dires du patron de GYM, tout dépendra du déroulement de la soirée de vendredi pour Clavel. Mais si l’on prend en compte que la fête nationale du Mexique est le 5 mai (Cinco de Mayo), vous pouvez parier quelques pesos sur cette date. Mais Michel ne veut surtout pas vendre la peau de l’ours tout de suite.

Si Kim Clavel perd ce combat, elle perd sa ceinture (WBC Silver) et la possibilité de se battre en championnat du monde. Mais c’est à la demande de son équipe que Kim affronte Ribera Valverde. Gomez ne voulait pas se battre avant avril ou mai.

Kim avait le choix d’attendre ou de boxer avant ça. Elle a choisi de boxer contre une adversaire de qualité pour démontrer qu’elle est prête et pour parfaire son style et sa préparation et être encore meilleure contre Gomez , a-t-il expliqué.

À ce propos, Kim Clavel promet aux amateurs qu’ils seront à même d’observer en elle une boxeuse plus mobile, qui ne prendra pas des coups pour rien, qui aura un meilleur jeu de pieds et qui cogne plus dur.

Kim Clavel et Mathieu Germain face aux médias, lundi, au Casino de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

GYM-Time

Quand on lui demande s’il a songé à changer son surnom de G-Time pour GYM-Time , Mathieu Germain se laisse aller dans un éclat de rire, lui qui s’apprête à livrer un premier combat sous les couleurs du Groupe Yvon Michel.

Transfuge d'Eye of the Tiger Management, Germain (19-2-1, 8 K.-O.) n’a pas boxé depuis 10 mois, blessure et COVID obligent. Inutile de vous dire qu’il se sent fébrile.

C’est un nouveau départ, mais en même temps je continue sur ma lancée, a dit le pugiliste de 32 ans. Mon dernier combat [victoire par décision partagée face à Steve Claggett, NDLR] a super bien été et j’ai hâte de remonter dans le ring , a admis celui qui s’entraîne dorénavant sous la supervision de Stéphan Larouche, au Complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal.

Vendredi, c’est face au Mexicain Guillermo Avila Godinez (19-12, 14 K.-O.) que Germain va en découdre au cœur d’une soirée qui offrira une affiche proposant un total de sept combats.