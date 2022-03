Un hockeyeur québécois raconte son terrifiant voyage pour quitter l’Ukraine

Né en Israël, il était venu s’installer au Québec avec sa famille alors qu’il n'était encore qu'un bambin. Ancien joueur de la LHJMQ, il portait cette année les couleurs du Marioupol HC, dans la Super ligue de hockey ukrainienne.

L’attaquant de 30 ans était parti à Kramatorsk avec son équipe pour y disputer un match. En ce mercredi 23 février, l’atmosphère dans le pays était encore paisible.

Mais lors de la nuit suivante, il se fait réveiller brusquement par des bruits de bombardements.

Je ne comprenais pas ce qui se passait au début, a dit Sherbatov à l’animateur Guy A. Lepage. C’était un bruit choquant. Et c’est là que j’ai vu une lumière par la fenêtre, comme on voit dans les films, une lumière d’extra-terrestres. Ensuite, il y a eu un deuxième et un troisième bombardement qui a commencé à ébranler l’hôtel.

Inquiet, il demande alors de l’aide au gouvernement canadien, mais pour toute réponse, il reçoit deux fois le même courriel de l’ambassade.

« C’était un courriel automatisé qui disait de nous cacher dans un abri anti-bombes. Et si j’avais écouté ce courriel, je serais encore à Marioupol en ce moment. Ça fait cinq jours que je n’ai pas eu de nouvelles de mes amis proches là-bas. » — Une citation de Eliezer Sherbatov

Questionné sur la réponse du gouvernement canadien à son endroit, Sherbatov a confié sa déception.

C’était un moment de crise et j’étais seul, a-t-il exposé. C’est sûr que mon père et mes frères étaient prêts à venir en Ukraine, juste pour prendre ma place. Tout le monde était à Montréal et on se tourne vers notre gouvernement. J’aurais voulu de l’aide, que je sois en contact direct avec quelqu’un qui me dise quoi faire.

Eliezer Sherbatov s’est alors tourné vers le gouvernement d’Israël, pays dont il possède aussi la citoyenneté. La réponse a été immédiate, des gens allaient l’attendre près de la frontière ouest avec la Pologne. Ce jeune père de famille a donc dû traverser le pays pour s’y rendre. Un trajet de 1200 kilomètres à glacer le sang, à bord de l’unique train qui parcourt ce trajet. Un train qu’il a hésité à prendre.

Après avoir pu obtenir un billet avec un de ses coéquipiers, Eliezer Sherbatov a dû patienter avant d’amorcer son périple.

« Le train était en retard de quatre heures et un militaire qui travaille en communication à Marioupol a appelé mon coéquipier trente minutes avant le départ. Cette personne lui a dit : ‘'N’y va pas parce que les trains se font mitrailler. Vous allez mourir''. » — Une citation de Eliezer Sherbatov

Mon coéquipier m’a regardé dans les yeux et il m’a dit : '‘Je ne veux pas mourir, je ne veux pas y aller. Mais toi, tu peux y aller’'.

J’ai appelé mon père pour me rassurer, a-t-il poursuivi. Je lui ai expliqué la situation : '‘Je reste ou je pars?’’. Pendant cinq secondes, je n’ai rien entendu. Puis, il y a eu un soupir , s’est-il souvenu avant de faire une pause pour contenir ses émotions.

C’était les cinq secondes les plus longues de ma vie, a ajouté Sherbatov. Mais mon père s’est repris et il m’a dit : ''Si Dieu le veut, le train va venir et c’est parce qu’il veut que tu entres dans ce train pour qu’il t’emmène là où l’ambassade t’attend''.

Eliezer Sherbatov a finalement pu embarquer dans un wagon surchargé, mais il n’était pas au bout de ses peines.

« Je me sentais comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Il faisait noir, on n’avait pas le droit d’ouvrir les lumières. On passait par trois villes constamment bombardées. Et c’est dans la nuit que surviennent la majorité des attaques. Je ne faisais rien, je ne bougeais pas et je tremblais. Je ne pouvais pas dormir parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Ce qu’on voit dans les films, je n’aurais jamais pu croire que ça pouvait arriver en réalité. » — Une citation de Eliezer Sherbatov

Enfin arrivé à Lviv, à 70 km de la frontière polonaise, il lui a fallu marcher quelques kilomètres de plus, puis, en compagnie de ses compagnons d’infortune, il a passé 10 heures à attendre dehors, au froid, là où l’ambassade d’Israël lui a confié le rôle de leader d'un groupe de 17 personnes. Pour les identifier, on leur avait tous collé une étiquette sur le bras, avec les lettres IL, pour Israël. Sherbatov n’a pu s’empêcher de faire un parallèle historique.

C’est comme dans le temps de la Deuxième Guerre, où on avait l’étoile de David. Tout ça passe par la tête, mais on a passé à travers, tous ensemble et nous sommes tous devenus une famille.

Arrivés à Varsovie, ils me regardaient et ils me remerciaient d’avoir été leur capitaine, leur leader. C’était tellement touchant dans un moment de crise que ça m’a donné un petit sourire , a-t-il raconté.

Arrivé au Québec lundi passé, après quatre journées intenses, il a raconté que ses retrouvailles avec sa famille lui ont fait un immense bien.

Pendant quelques jours, quand vous pensez que vous n’allez pas survivre et ne plus revoir vos enfants… C’est à ça que je pensais pendant toutes ces journées-là , a-t-il confié.

C'est donc avec une grande émotion qu'il a retrouvé ses deux enfants, dont le plus jeune est né alors qu’il était en Ukraine.

Dans la nuit, ils dormaient et je me suis couché à côté d’eux. Pendant des minutes, je ne faisais que pleurer. Je les serrais.

Même sain et sauf, il se dit cependant incapable d’être heureux.