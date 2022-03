Dominic Thiem n’ira pas à Indian Wells

L'Autrichien Dominic Thiem, absent du circuit en raison d'une blessure à un poignet depuis juin , a encore repoussé lundi son retour alors qu'il était attendu cette semaine à Indian Wells, et vise désormais la saison européenne sur terre battue.

Je me suis très bien reposé ces semaines, le poignet va parfaitement bien, la main va de mieux en mieux, mais j'ai quand même décidé de renoncer à Indian Wells (10-20 mars) et Miami (23 mars-3 avril) pour reprendre sur terre battue. C'est toujours la surface où je me sens le mieux, donc ce sera parfait pour reprendre , annonce l'Autrichien de 28 ans sur son compte Instagram.

Il avait déjà renoncé au dernier moment à jouer la tournée sud-américaine sur terre battue à Cordoba, Buenos Aires, Rio et Santiago en février.

J'aurais aimé jouer aux États-Unis, je suis vraiment désolé pour mes fans. La dernière fois que j'ai joué à Indian Wells (en 2019, ndlr), j'ai remporté le tournoi, donc j'adore jouer aux États-Unis et j'ai hâte de revenir bientôt , conclut l'ancien no 3 mondial aujourd'hui 50e.

Thiem a remporté les Internationaux des États-Unis en 2020, son unique titre en grand chelem à ce jour.