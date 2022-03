Chris Kreider marque deux buts pour aider les Rangers à vaincre les Jets 4-1

Chris Kreider, qui connaît l'une des meilleures saisons offensives dans la Ligue nationale de hockey (LNH), a frappé deux fois plutôt qu'une dimanche pour mener les Rangers de New York à une victoire de 4-1 sur les Jets de Winnipeg.

Avec ces deux buts, Kreider est maintenant à égalité avec Leon Draisaitl des Oilers d'Edmonton au deuxième rang des buteurs de la LNH.

Mika Zibanejad et Barclay Goodrow ont aussi trouvé le fond du filet pour les Rangers (36-15-5), qui ont bénéficié des 45 arrêts du gardien Igor Shesterkin. Artemi Panarin et l'ancien défenseur des Jets Jacob Trouba ont obtenu chacun deux mentions d'aide.

Nikolaj Ehlers, en avantage numérique, a été le seul marqueur dans le camp des Jets (24-22-10) alors que le gardien Connor Hellebuyck a stoppé 18 tirs.

Kreider a inscrit son deuxième du match en début de troisième période en battant de vitesse le défenseur Mike Schmidt pour récupérer une rondelle libre dans le territoire des Jets. Il s'est alors retrouvé seul devant le gardien qu'il a battu d'un tir du revers pour porter la marque à 3-1.

Puis, Zibanejad a fait dévier un tir de la pointe pour mettre le match hors de la portée des Jets.

Jack Eichel fait mal aux Sénateurs

Dans un autre match présenté dimanche soir dans la LNH, Jack Eichel a fait mal aux Sénateurs d'Ottawa en marquant avec moins de six secondes à écouler pour donner la victoire aux Golden Knights de Vegas.

Eichel a battu Anton Forsberg d'un tir précis lors d'un jeu de puissance, alors que Thomas Chabot se trouvait au banc des pénalités pour avoir fait trébucher Michael Amadio.

Il s'agit du 3e but d'Eichel avec sa nouvelle équipe.

Jonathan Marchessault avait donné l'avance à Vegas en 2e période, mais Brady Tkachuk avait nivelé la marque un peu moins de trois minutes plus tard en avantage numérique.

Robin Lehner a bloqué 38 lancers face à son ancienne équipe pour récolter la victoire. À l'autre côté de la patinoire, Forsberg a été excellent lui aussi avec 40 arrêts sur 42 tirs reçus.

Les Golden Knights remportent un deuxième match de suite et demeurent au plus fort de la course pour obtenir une place en séries éliminatoires.

Les représentants de la capitale fédérale canadienne encaissent quant à eux une cinquième défaite d'affilée.