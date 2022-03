Schouten et Van der Poel maîtres toutes distances

Schouten a profité de la dernière épreuve, le 5000 m, pour signer le deuxième temps [6 min 52 s 58/100] et coiffer la Japonaise Miho Takagi par 3,31 s au cumulatif des quatre courses [500 m, 1500 m, 3000 m et 5000 m] disputées sur deux jours.

Une autre athlète des Pays-Bas, Antoinette de Jong, a complété le podium. Elle a terminé à 8,24 s de la gagnante.

Schouten, médaillée d’or au départ groupé devant la Canadienne Ivanie Blondin aux Jeux olympiques de Pékin, avait été la plus rapide sur 3000 m, samedi. Elle n’a pas fait pire que 7e sur 500 m.

Blondin quitte la Norvège avec une 11e place au classement cumulatif final, tout juste derrière la Québécoise originaire de La Baie, Valérie Maltais.

Ni l’une ni l’autre n’a pris part au 5000 m, cette ultime course étant réservée, tant chez les femmes que chez les hommes, aux huit patineurs les plus rapides à l’issue des trois premières courses.

Un titre et un record

Du côté masculin, Nils van der Poel a battu son propre record de piste sur 10 000 m par plus de neuf secondes (12 min 41 s 56/100) pour devancer le Néerlandais Patrick Roest, jusque-là intraitable.

Également premier sur 5000 m, Van der Poel en a profité pour compenser ses performances nettement plus ordinaires sur 500 m (14e) et sur 1500 m (10e) et ainsi récolter le titre mondial convoité du patineur le plus complet de la planète.

Le Suédois Nils Van Der Poel Photo : anp/afp via getty images / VINCENT JANNINK

Auteur d'un record du monde sur 10 000 m aux Jeux olympiques de Pékin, le Suédois l’emporte avec une priorité de 22,8 s sur Roest au classement cumulatif. Le Belge Bart Swings a réalisé sa meilleure performance à vie sur 10 000 m [13:09;21] pour compléter le podium.

Pour le Canada, Jordan Belchos a conclu la compétition en 17e place, son meilleur résultat ayant été obtenu sur 5000 m avec le 13e temps [6 min 28 s 6/100].

De son côté, Ted-Jan Bloemen a choisi de faire l’impasse sur la deuxième journée en ne prenant pas le départ du 1500 m.