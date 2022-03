James Crawford 2e au super-G de Kvitfjell

Peut-être inspiré par la performance de Cameron Alexander en descente vendredi, Crawford a négocié le parcours en 1 min 25 s 98/100 pour boucler l'épreuve à seulement 7 centièmes du vainqueur et favori local Aleksander Aamodt Kilde. L'Autrichien Matthias Mayer a complété le podium.

À 24 ans, Crawford a confirmé son talent en atteignant son premier podium en Coupe du monde, après s'être illustré aux Jeux olympiques de Pékin le mois dernier. Il y avait obtenu la médaille de bronze du combiné en plus de terminer 4e à la descente et 6e au super-G.

Les Canadiens Broderick Thompson et Trevor Philp ont fini 15e et 17e respectivement, dimanche. Alexander, Jeffrey Read et Brodie Seger n'ont pas complété leur parcours.

Grâce à cette victoire, Kilde s'est assuré de décrocher un deuxième petit globe de la spécialité, son premier depuis 2016.

C'est ma première victoire à domicile, sous ce beau soleil, avec des conditions parfaites. Je ne pouvais pas rêver mieux. J'étais heureux, mais aussi très nerveux au départ. Il y a eu beaucoup d'émotions. J'ai skié avec mon cœur , a-t-il déclaré.

Vainqueur du gros globe de cristal en 2020, il compte 130 points d'avance sur Mayer au classement du super-G alors qu'il ne reste plus qu'une course à disputer, le 17 mars, lors des finales à Courchevel.

Au classement général, le Suisse Marco Odermatt, décevant en Norvège [28e dimanche], voit Kilde revenir à 189 points à sept courses de la fin de saison.

Les spécialistes de slalom ont désormais rendez-vous mercredi à Flachau, en Autriche.