Mondiaux juniors sur courte piste : doublé québécois à Gdansk

La Néerlandaise Michelle Velzeboer a complété podium.Âgée de 18 ans, Brunelle a participé à ses premiers Jeux olympiques, en février, à Pékin. En 2020, elle avait remporté les médailles d’argent au 500 m et au 1500 m aux mondiaux juniors de la Fédération internationale de patinage (ISU).

Je suis tellement content d'être de retour sur le podium, mais surtout de gagner l'or cette fois. C'était mon objectif depuis les derniers mondiaux juniors et ça fait vraiment du bien , a déclaré Brunelle.

« Je suis tellement heureuse de partager le podium avec Ann-Sophie. Je suis vraiment fière d'elle et de la façon dont nous avons toutes les deux rebondi après notre finale du 1500 m, où elle est tombée à cause de moi. » — Une citation de Florence Brunelle

En effet, un peu plus tôt en journée, Brunelle a été pénalisée en finale du 1500 m après être entrée en contact avec Bachand. Les deux patineuses bataillaient alors pour la deuxième place. Bachand a chuté et a finalement dû se contenter du septième échelon.

La patineuse de 17 ans a toutefois terminé la journée avec le sourire en obtenant sa première médaille sur la scène internationale.

Présentement, je n’ai pas de mots, a lancé Bachand. Je suis super contente, mais surtout fière de moi et de l’équipe autour de moi. J’ai dépassé toutes les attentes que j’avais et ça m’encourage pour la suite. Florence c’est quelqu’un que je côtoie depuis longtemps et de pouvoir partager ce podium avec elle me rend très contente.

Du côté masculin, Thomas Simpkin, de Chambly, a obtenu le meilleur résultat canadien sur 1500 m en prenant le sixième rang. Aucun Canadien n’a participé à la finale A au 500 m. Le Montréalais Samuel Bureau a pris le deuxième rang de la finale B.

La compétition se poursuivra dimanche, à Gdansk, avec la présentation des finales au 1000 m et aux relais.