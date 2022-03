Mondiaux toutes distances : le Canada loin derrière

Du côté féminin, Ivanie Blondin, sixième après l’épreuve du 500 m, occupe le 10e rang au classement provisoire en y combinant sa 11e place sur 3000 m.

Avec un total de 80,758 points, elle accuse un retard de 5,98 secondes sur la meneuse, la Japonaise Mika Takagi (78,765). Celle-ci a signé le temps de référence sur 500 m [38,31 s] avant d’enchaîner avec le 5e temps sur 3000 m.

Takagi devance les Néerlandaises Irene Schouten et Antoinette De Jong par 0,43 s et 0,59 s.

Les patineuses canadiennes Valérie Maltais [+ 6,29 s] et Lindsey Kent [+ 20,19 s] sont présentement 12e et 17e. Maltais en a profité pour enregistrer sa meilleure performance à vie sur 500 m (39,49 s). Elle a terminé à seulement 1,18 s de la gagnante.

« Ça faisait deux ans que je n’avais pas fait de 500 m, alors je n’avais pas vraiment d’attentes. Je ne pratique pas nécessairement ce genre d’épreuve, mais je savais que je m’étais beaucoup améliorée en vitesse et que je suis beaucoup plus confortable sur la glace aujourd'hui qu’en 2020. » — Une citation de Valérie Maltais, patineuse de vitesse

Le 500 m a été un bon réchauffement et je me sentais vraiment bien sur la patinoire. Le 3000 m est vraiment plus dans mes cordes et je suis maintenant assez confiante sur la ligne de départ pour garder un bon rythme pendant toute la course. Je suis de plus en plus constante , a-t-elle analysé, ajoutant au passage qu’elle avait assez d’énergie en réserve pour augmenter la cadence davantage.

Je suis très contente de ma première journée et je me sens vraiment bien, même si ma préparation n’a pas été optimale après les Jeux olympiques. Je pense que j’ai la forme pour le faire, alors on va commencer par le 1500 m et on verra ensuite ! a conclu Valérie Maltais, 17e de cet événement en 2020.

Dimanche, les dames prendront part aux épreuves de 1500 et 5000 m.

Chez les hommes, le représentant des Pays-Bas Patrick Roest a dominé cette première journée.

Auteur du quatrième temps sur 500 m [36,44 s], il a ensuite enregistré le deuxième chrono sur 5000 m [6:15;99] pour s’emparer de la tête du classement provisoire.

Il devance le Suédois Nils van der Poel et le Norvégien Peder Kongshaug par 1,61 s et 2,51 s respectivement.

Les Canadiens Ted-Jan Bloemen et Jordan Belchos sont tous deux à plus de 9 secondes du meneur, figurant en 18e et 20e place.

Les championnats masculins connaîtront leur dénouement dimanche avec la présentation des épreuves de 1500 m et de 10 000 m.