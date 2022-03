Coupe Davis : le Canada balayé par les Pays-Bas

Sans Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, le Canada (no 5) s’est avéré une proie facile pour les Pays-Bas, qui ont triomphé 4-0, samedi, en match de qualification pour la Coupe Davis.

Disputé sur terre battue à La Haye, le duel a tourné court samedi, quand la paire formée de Peter Polansky et de Brayden Schnur a baissé pavillon 7-5 et 6-3 face au duo néerlandais composé de Wesley Koolhof et de Matwe Middelkoop.

Déjà acculé au pied du mur au lendemain des revers en simple subis par le Lavallois Alexis Galarneau et le Torontois Steven Diez, le Canada n'a pas su se relever.

Un seul des deux derniers matchs en simple a ensuite été disputé. Diez s'est alors incliné en deux manches de 6-1 et 6-2 devant Robin Haase. Le dernier face-à-face qui devait opposer Galarneau à Tallon Griekspoor a tout simplement été abandonné.

Ainsi, sans ses meilleurs éléments, le Canada n’a pas su répéter le genre d’exploits qui lui a permis de remporter la Coupe de l’ATP, en janvier dernier.

Les Néerlandais ont assuré leur place aux Finales de la Coupe Davis disputées l'automne prochain, tandis que le Canada disputera une rencontre de barrage du Groupe mondial I en septembre.

Le Canada ne participera pas aux Finales de la Coupe Davis pour la première fois depuis l'adoption du nouveau format en 2019, année où il avait atteint la finale.