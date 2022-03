Le Canadien retrouve les Oilers, qui l’ont humilié au Centre Bell en janvier

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la dernière fois que le Canadien de Montréal et les Oilers d'Edmonton ont croisé le fer, même si leur dernier duel remonte seulement au 29 janvier.

Ce soir-là, dans un Centre Bell sans partisans dans les gradins, les Oilers avaient corrigé le Canadien en s'imposant 7-2. Il s'agissait alors du cinquième de ce qui allait être une séquence de 10 revers. Dominique Ducharme était toujours derrière le banc. Sur la glace, le Tricolore multipliait les bévues.

Samedi, le Canadien retrouvera à nouveau les Oilers sur son chemin, cette fois au Rogers Place. Le Tricolore a remporté six de ses sept derniers matchs et les joueurs offrent du hockey inspiré sous les conseils de l'entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis.

Je ne peux pas vraiment commenter là-dessus (sur le dernier match entre les deux équipes), parce que je n'étais pas là. Je n'ai aucune idée de comment le match s'était déroulé, a rappelé St-Louis, vendredi. Nous nous concentrons sur ce que nous voulons faire demain, pas sur ce qui est arrivé il y a trois semaines ou un mois.

Peut-être qu'il y aura des joueurs qui voudront connaître un meilleur match contre eux pour X raisons. Mais nous pensons à notre match. Ce que j'aime de l'équipe présentement, c'est que nous nous concentrons beaucoup sur nous et non sur ce que l'autre équipe fait.

Le Canadien a retrouvé son étincelle à l'attaque depuis l'arrivée de St-Louis derrière le banc. Il a aussi prouvé cette semaine qu'il avait retrouvé son caractère qui a fait son succès le printemps dernier. Il a comblé un déficit de quatre buts dans une cause perdante face aux Jets de Winnipeg, mardi, avant d'effacer des retards de 1-0 et 3-1 dans une victoire en prolongation de 5-4 face aux Flames de Calgary, jeudi.

Le défenseur Ben Chiarot a joué les héros dans la victoire face aux Flames avec deux buts, dont celui qui a fait la différence pendant la période supplémentaire.

Puisque Chiarot pourrait devenir joueur autonome sans compensation cet été, son nom revient dans les rumeurs de transactions depuis plusieurs mois. Il continue toutefois à redoubler d'ardeur pour aider la cause du Canadien.

Je vois un joueur qui est capable de passer beaucoup de temps sur la glace, qui est capable de défendre, qui possède un bon coup de patin, ce qui lui permet de couvrir beaucoup de glace, a souligné St-Louis en parlant de l'Ontarien âgé de 30 ans. Je sais qu'il a aussi un côté offensif et nous le voyons dernièrement.

Ben Chiarot Photo : Reuters / David Kirouac

Ces gars-là sont tous fiers. Ils n'arrivent pas à l'aréna en se disant que ça ne leur tente pas. Ils veulent toujours fournir leur meilleur effort. C'est ça que Ben fait, a ajouté St-Louis en commentant l'attitude de Chiarot. Il a sa fierté et il veut toujours améliorer son sort. Je ne suis pas surpris par son attitude. Oui, il y a un côté business et en tant que joueur, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Ben, il se concentre sur qu'il contrôle.

Chiarot et ses coéquipiers auront la lourde tâche, samedi, de freiner Connor McDavid et Leon Draisaitl, les deux meilleurs pointeurs de la LNH avant les matchs de vendredi avec respectivement 79 et 78 points.

Connor McDavid et Leon Draisaitl Photo : Associated Press / Elaine Thompson

McDavid avait été blanchi de la feuille de pointage lors du duel du 29 janvier, mais Draisaitl avait inscrit deux buts.

Ce sont deux joueurs dangereux et nous devrons bien les gérer, a admis St-Louis. Ça va prendre un effort collectif.

Une contribution plus constante de l'avantage numérique du Canadien pourrait aussi aider l'équipe à renverser les Oilers. En 10 parties depuis l'arrivée de St-Louis derrière le banc, le 9 février, le Tricolore a inscrit seulement trois buts en 35 occasions en avantage numérique, dont deux en 12 occasions lors des deux derniers matchs.

Ce n'était pas mon plus gros souci quand je suis arrivé ici, a indiqué St-Louis. Je me concentrais sur le jeu à cinq contre cinq.

C'est certain que nous aimerions que l'avantage numérique aille mieux, mais si nous pouvons gagner sans la contribution de notre avantage numérique, c'est bon signe.

Le Canadien tentera donc de poursuivre sur sa lancée. Pour leur part, les Oilers essaient de s'accrocher à une place qui leur donnerait accès aux séries au terme de la campagne. Ils n'ont que deux victoires à leurs six dernières sorties.