Les Maple Leafs n’ont pas de problème de gardiens de but, selon Kyle Dubas

À un peu plus de deux semaines de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, ne croit pas que son équipe ait un problème de gardiens, et ce, malgré la baisse de régime de Jack Campbell et Petr Mrazek depuis la pause du match des étoiles.

Dubas a rencontré les médias vendredi après-midi, à une semaine de la présentation de la Classique héritage, un match extérieur auquel prendront part les Maple Leafs à Hamilton le 13 mars. Le manitou de l'équipe torontoise a profité de l'occasion pour réitérer qu'il a une pleine confiance en ses deux principaux portiers.

Dans ce marché (Toronto), je crois qu'on a tendance à porter trop attention au résultat de chaque match. Je ne suis pas inquiet pour chacun d'eux , a-t-il dit.

Les Maple Leafs ont connu plusieurs contre-performances ces derniers temps. Ils ont, entre autres, gagné 10-7 à Détroit après avoir laissé filer une avance de 7-2. Ils ont aussi perdu 5-1 contre les Sabres de Buffalo mercredi alors qu'ils devaient célébrer leur premier match local sans restrictions à la capacité d'accueil.

Je ne crois pas que le gardien de but a été le problème lors du dernier match , a dit Dubas, précisant que le jeu défensif de l'équipe est plus préoccupant depuis quelque temps.

Petr Mrazek a cédé cinq fois contre les Sabres de Buffalo mercredi. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Tout dépend de Jake Muzzin

Dubas n'a pas les mains liées, mais il n'a pas non plus les moyens de réaliser un coup d'éclat d'ici à la date butoir des échanges. Avec environ deux millions de dollars sous le plafond salarial, le DG des Leafs pourra difficilement ajouter à son groupe d'attaquants et à sa brigade défensive. Il devra faire un choix.

Je crois que si on doit se pencher sur quelque chose [...] à ce point-ci, ce sera peut-être plus en défense , a-t-il reconnu en point de presse.

Sa décision dépendra aussi beaucoup du sort du défenseur Jake Muzzin, l'un des piliers de l'équipe, qui s'est blessé le 21 février contre les Canadiens de Montréal. Son retour au jeu n'est pas imminent , a rappelé Dubas vendredi, et l'équipe veut prendre toutes les précautions nécessaires dans son cas.

Ce n'est pas un de ces scénarios où on va tenter d'attendre le plus possible pour qu'il ne revienne qu'en séries , a-t-il souligné. S'il est en santé et qu'il est prêt à jouer, nous aurons besoin qu'il revienne en forme avant les séries éliminatoires.

La raison pour laquelle le sort de Muzzin est à ce point important est la suivante : s'il doit rater le reste de la saison sans jamais revenir au jeu, son salaire ne sera pas comptabilisé sur la masse salariale des Maple Leafs et donc ils auront 5,6 M$ de plus pour ajouter un ou des joueurs.

Et, logiquement, plus un joueur est cher payé, meilleur il est. Toronto pourrait donc s'offrir un joueur d'une plus grande qualité, tout en espérant que Muzzin soit de retour en séries, où la masse salariale n'est plus comptabilisée. Si Muzzin devait revenir avant la fin de la saison, Toronto devrait s'assurer de ne pas dépasser le plafond salarial, se limitant ainsi aux 2 M$ dont il dispose déjà pour éviter les surprises plus tard.

Et donc, à moins qu'on reçoive des nouvelles qu'on ne veut pas entendre concernant Muzzin, je pense que nous n'aurons qu'un échange en nous , a précisé le DG des Maple Leafs.

La date limite des échanges est le 21 mars cette année.

Il reste 28 matchs à la saison et les Maple Leafs peuvent toujours conclure le calendrier régulier au premier rang de leur division, devant les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay.