Mikaël Zewski affrontera Carlos Ocampo Manriquez à Trois-Rivières

Initialement prévu pour se mesurer à l’Ukrainien Serhii Bohachuk, c’est finalement contre le Mexicain Carlos Ocampo Manriquez (32-1, 20 K.-O.), classé 8e au monde par la World Boxing Organisation (WBO, que Zewski (35-2, 23 K.-O.) devra en découdre.

S’il avoue avoir rongé son frein et perdu quelques cheveux au cours des 10 derniers jours dans l’attente de la confirmation de l’identité de son nouveau rival, Zewski s’est dit à la fois emballé et soulagé en constatant la qualité de celui qui montera dans le ring pour l’affronter.

Je voyais la guerre en Ukraine qui montait. Je comprends et je compatis avec Bohachuk. Rien n’est plus important que la santé et la famille , a d’abord souligné Zewski qui a dit avoir échangé des messages textes avec l’Ukrainien qui a pris les armes pour défendre son pays.

Ce dernier a ainsi imité nombre de ses compatriotes célèbres de la scène pugilistique mondiale comme Vasil Lomachenko et les frères Vitali et Wladimir Klitschko.

Avec Ocampo, on a un autre gros client sur la table. Ce n’est pas un combat facile. Il a un peu le même style que Bohachuk, la même stature et la même grandeur. C’est bien pour moi, parce que ma préparation n’aura pas servi à rien , a soutenu Zewski, 33 ans, pour qui le résultat du prochain combat sera déterminant pour la suite de sa carrière. Il tenait à un duel qui pourrait lui paver la voie vers un titre mondial.

Quant au court préavis lié au changement d’adversaire, Zewski ne s’en fait pas trop, affirmant au contraire que cette situation est probablement encore pire pour Ocampo qui a appris il n’y a que quelques jours qu’il allait se battre au Canada dans trois semaines.

Je ne veux surtout pas me plaindre pour ce genre de chose. Je suis prêt. Je me suis entraîné tellement fort que peu importe l’adversaire que j’aurai devant moi, je vais livrer la marchandise , a ajouté Zewski, très reconnaissant envers sa conjointe Sabrina.

Celle-ci met les bouchées doubles pour s’occuper d’Abel, leur deuxième enfant né le 6 janvier.

Menu alléchant

La carte de boxe proposée par le promoteur Yvon Michel et son partenaire Probellum sera la première présentée au tout nouveau Colisée Vidéotron, domicile des Lions, équipe de la ECHL affiliée au Canadien de Montréal.

En fait, l’événement qui comprendra un total de neuf combats sera le premier autre qu’un match de hockey à être présenté dans l’amphithéâtre de 5000 places. Déjà, environ 2000 billets ont trouvé preneur.

Avec la levée des restrictions qui permettra d’utiliser l’endroit à sa pleine capacité, Yvon Michel se croise les doigts pour faire salle comble tout en sachant qu’un protocole sanitaire, incluant le port du masque, devra encore être respecté.

Marie-Pier Houle (5-0-1, 2 K.-O.), elle-même originaire du Cap-de-la-Madeleine, se battra dans sa région pour la première fois depuis ses débuts professionnels. Elle y livrera un deuxième combat en l’espace d’un mois en se mesurant à la Serbe Valentina Keri (5-5).

Effectivement mes combats sont rapprochés, mais ça fait tellement longtemps que j’attends pour me battre, la COVID m’a tellement ralentie que je suis vraiment heureuse d’enchaîner les combats comme ça , a déclaré celle qui a vaincu la Mexicaine Yamina Esther Reynoso par décision unanime, le 24 février, au Casino de Montréal.

Le Québécois Sébastien Bouchard (19-2, 8 K.-O.) remontera dans le ring après avoir vu ses derniers rendez-vous être annulés en raison de blessures ou de la COVID-19.

Notons enfin que le Brésilien Herbert Caravalho Sousa, médaillé d’or chez les 75 kg aux Jeux olympiques de Tokyo en août dernier, y fera ses débuts professionnels dans un combat de quatre rounds.