Coupe du monde de biathlon : le Canada 8e au 4 x 7,5 km à Kontiolahti

Le quatuor canadien formé des frères Scott et Christian Gow, d'Adam Runnalls et du Sherbrookois Jules Burnotte a pris la 8e place du 4 x 7,5 km de la Coupe du monde de biathlon de Kontiolahti, en Finlande, vendredi.

L'équipe a touché les 40 cibles, mais a eu recours à 9 cartouches supplémentaires (Runnalls +2, C. Gow +3, Burnotte +3 et S. Gow +1).

Résultat, le Canada a franchi l'arrivée avec 2 min 43 s 3/10 de retard, sur les Norvégiens, vainqueurs du jour, qui en ont profité pour mettre la main sur le petit globe de cristal de la spécialité.

Dominante depuis le début de la saison, la Norvège, gagnante aux JO, a réalisé l'exploit en l'absence de ses meneurs, les frères Johannes Thingnes et Tarjei Boe. Le premier avait simplement choisi de faire l'impasse sur ce rendez-vous finlandais pour s'offrir des vacances après sa récolte de cinq médailles à Pékin, le mois dernier.

Sivert Bakken, Filip Andersen, Sturla Laegreid et Vetle Christiansen ont réalisé leur quatrième succès en cinq courses sur le circuit cette saison.

Ils ont devancé la Suède (Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson) par 10,6 s et la France (Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet) par 12,4 s.

Tout s'est finalement joué lors du dernier relais entre la France, la Norvège et la Suède. Vetle Christiansen s'est montré le plus solide, alors que Fillon Maillet, auteur d'une faute au tir debout, a été moins rayonnant que d'habitude à la carabine et au ski.

La course s'est déroulée sans les Russes ni les Bélarusses, exclus par la Fédération internationale en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les Ukrainiens ont eux décidé de ne pas participer aux trois dernières étapes de la Coupe du monde.