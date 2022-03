La fondeuse norvégienne Therese Johaug raccroche ses skis

Il reste encore quelques courses qui doivent être bouclées cette saison, mais le moment est venu de se concentrer sur la vie en dehors du sport de haut niveau , a écrit l'athlète sur son compte Instagram.

Johaug s'alignera samedi pour le départ groupé de 30 km en style classique d'Oslo-Holmenkollen, là même où elle avait décroché sa première victoire en Coupe du monde chez les seniors il y a 11 ans.

Ce sera son dernier 30 km sous les couleurs nationales , a confirmé la Fédération norvégienne de ski.

Elle met ainsi fin à une carrière bien remplie et conclue en apothéose en moissonnant trois médailles d'or à Pékin le mois dernier.

Le 5 février, elle avait remporté le premier titre des Jeux et, enfin, sa première d'or olympique en individuel en dominant le skiathlon. Elle avait ensuite dominé les 15 et 30 km.

Pas de finales de Coupe du monde

Par ailleurs, les finales de la Coupe du monde de ski de fond, annulées car initialement prévues en Russie du 18 au 20 mars, ne seront pas reprogrammées ailleurs, a indiqué la Fédération internationale de ski (FIS) vendredi.

En dépit de gros efforts et de l'intérêt de plusieurs fédérations, aucun site de remplacement pour les finales de la Coupe du monde n'a été trouvé , écrit la FIS dans un communiqué.

L'instance avait déjà annoncé la semaine dernière que les finales ne se dérouleraient pas à Tyumen en raison de l'invasion russe en Ukraine. Les athlètes russes et bélarusses sont par ailleurs exclus des compétitions organisées par la FIS.

Après les épreuves du week-end à Oslo (marathon classique femmes et hommes), la Coupe du monde de ski de fond s'achèvera donc la semaine prochaine à Falun, en Suède, avec un sprint classique vendredi, une course contre-la-montre samedi (10 km style libre pour les femmes, 15 km pour les hommes) et départ groupé dimanche (30 km style libre pour les femmes, 50 km pour les hommes).