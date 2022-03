Leylah Annie Fernandez affrontera la Chinoise Wang Qiang

On connaît maintenant l'identité de la rivale de Leylah Annie Fernandez en quarts de finale, à Monterrey. Deuxième tête de série et championne en titre, la Québécoise affrontera Qiang Wang, une Chinoise classée 116e à la WTA.

Il s'agira d'un premier match entre Fernandez et Wang. Jeudi, Wang a prévalu 6-0, 6-7 (2) et 6-3 aux dépens de l'Égyptienne Mayar Sherif. Wang a obtenu cinq des six bris de la rencontre. Sa rivale a commis cinq doubles fautes.

Fernandez a décrochéson premier titre à la WTA à ce même tournoi, l'an dernier. Elle y avait battu la Suisse Viktorija Golubic.

Plus tôt jeudi, Elina Svitolina (no 1) de l'Ukraine, a gagné 7-6 (3), 3-6 et 6-2 face à Viktoriya Tomova, de la Bulgarie.

Championne du tournoi en 2020, Svitolina a eu l'avantage 7-6 au chapitre des bris de service.

Tomova a commis cinq doubles fautes durant le match. Svitolina est classée 15e au monde, tandis que Tomova est 103e.