Les Panthers blanchissent les Sénateurs et les Canucks sauvent la mise à New York

Associated Press

Associated Press

Patric Hornqvist et Ryan Lomberg ont fait scintiller la lumière rouge en l'espace de 12 secondes, Sergei Bobrovsky a fait 18 arrêts pour signer son 36e jeu blanc en carrière et les Panthers de la Floride ont défait les Sénateurs d'Ottawa 3-0, jeudi.

Mason Marchment a obtenu un but et une aide pour permettre aux Panthers de stopper à trois leur série de défaites. Hornqvist a aussi été complice d'un but.

La séquence de matchs avec un point de Jonathan Huberdeau a pris fin après 10 rencontres. Sa sœur Josiane a chanté les hymnes nationaux avant la partie.

Anton Forsberg a stoppé 45 tirs pour les Sénateurs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Canucks 4 - Islanders 3

Nils Hoglander et Vasily Podkolzin ont fait vibrer les cordages en l'espace de 45 secondes pour mener les Canucks de Vancouver à un gain de 4-3 aux dépens des Islanders de New York, jeudi.

J.T. Miller célèbre un but inscrit lors du match opposant les Canucks de Vancouver aux Islanders de New York. Photo : AP / Frank Franklin II

Brad Hunt et J.T. Miller ont aussi touché la cible pour les Canucks, qui ont remporté sept de leurs 10 derniers matchs. La formation britanno-colombienne a affiché un dossier de 19-8-4 depuis l'arrivée de Bruce Boudreau à la barre de l'équipe, au début du mois de décembre.

Thatcher Demko a stoppé 24 des 27 dirigés vers la cage des Canucks.

Anthony Beauvillier, Noah Dobson et Kyle Palmieri ont déjoué Demko.

Seymon Varlamov a réalisé 34 arrêts, mais a porté sa fiche à 3-11-1 cette saison.