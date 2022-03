Wilfried Nancy aborde le calendrier chargé avec philosophie

Le premier rendez-vous verra la formation montréalaise lancer sa saison à domicile en MLS en accueillant l'Union de Philadelphie au Stade olympique samedi après-midi.

Quatre jours plus tard, le CF Montréal sera à Mexico pour le match aller de la ronde des quarts de finale de la Ligue des champions face au Cruz Azul, après quoi, il se rendra au Yankee Stadium pour se mesurer au champion en titre de la Coupe MLS, le New York City FC.

Suivront le match retour contre le Cruz Azul au Stade olympique, le 16 mars et un duel à Atlanta, le 19 mars.

L'idée, et je ne vais rien inventer, c'est de prendre match après match. C'est de voir l'état de fraîcheur des joueurs et après, de mettre en place l'équipe la plus fraîche possible pour essayer de ramener des résultats , a déclaré Nancy en visioconférence, jeudi après-midi.

Effectivement, le calendrier est ce qu'il est. Avant de commencer la Ligue des champions, on se doutait que plus on allait loin, plus il allait y avoir un gros challenge , a-t-il renchéri.

Alors que le CF Montréal (0-1-0) tentera de se relever d'un revers de 2-0 à Orlando dimanche dernier, l'Union (0-0-1) sera aussi en quête de sa première victoire en 2022, après avoir été limité à un match nul de 1-1 contre le Minnesota United à domicile, 24 heures plus tôt.

Malgré ce résultat devant ses partisans, et malgré le fait qu'elle devra évoluer sur la surface synthétique du Stade olympique, ce qui sera une première pour elle, la formation de la Pennsylvanie ne représentera pas une proie facile.

La saison dernière, l'Union a terminé au 2e rang dans l'Association Est avec 14 victoires, 12 parties nulles et 54 points en 34 parties, soit 8 points de plus que la troupe montréalaise.

La saison dernière, Nancy avait fait l'éloge de l'entraîneur-chef Jim Curtin et du processus mis en place là-bas pour assurer le succès de l'organisation. Or, jeudi, on pouvait sentir que son opinion de son homologue n'avait pas changé.

Beaucoup de respect. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a pu avoir le temps de mettre des choses en place. Chaque année, ce que je vois de Philadelphie, c'est qu'il progresse dans un domaine bien précis. Il y a toujours une évolution , a expliqué Nancy.

Il joue, oui, depuis un certain temps, de la même façon, avec le même système, mais par contre, il y a des concepts qui, petit à petit, sont ajoutés pour, justement, améliorer l'équipe. Du coup, c'est cohérent. C'est un travail qui est réfléchi. Il y a une vision sur le long terme , a également déclaré l'entraîneur-chef du CF Montréal.

La tâche sera d'autant plus difficile que le CF Montréal ne pourra pas compter sur Romell Quioto, qui a écopé un carton rouge à la 66e minute du match de dimanche. Quioto sera aussi à l'écart du match aller contre le Cruz Azul.

C'est sûr que ça fait mal de perdre Quioto. C'est un bon joueur, il aide beaucoup l'équipe , a rappelé le milieu de terrain Mathieu Choinière.

On a une philosophie mise en place, tout le monde connaît notre système de jeu. Alors, peu importe qui va le remplacer, on sait qu'il va apporter quelque chose de bien à l'équipe. Alors, on n'est pas inquiet à propos de ça. C'est sûr que Rommel est un joueur important, on aurait aimé l'avoir, mais peu importe qui va le remplacer au cours des prochains matchs, il est prêt à jouer , a ajouté Choinière.